Continua inarrestabile il successo di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. In onda in prima serata il martedì, anche la scorsa puntata ha fatto boom di ascolti. Le interviste di Sonia Bruganelli, Fabio Volo ed Elisabetta Canalis hanno tenuto incollati alla tv 1.684.000 spettatori pari al 9.9% di share. Ma già si pensa alla prossima dove, a quanto pare, ci sarà un grosso colpo di scena.

Non sono ancora ufficiali i tre personaggi che martedì prossimo si siederanno sul famoso sgabelli, ma secondo le indiscrezioni, tra gli ospiti del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani era previsto anche Teo Mammucari. Il comico, tuttavia, avrebbe abbandonato lo studio mentre stava registrando l’intervista.

Colpo di scena a Belve: “Teo Mammuccari lascia lo studio”

È in queste ore si sta registrando la nuova puntata di Belve, che come detto andrà in onda martedì 10 dicembre. E, svela il sito di Davide Maggio, a sottoporsi alla pungente intervista di Francesca Fagnani ci sarà – o ci sarebbe dovuto essere – il comico Teo Mammucari. Ma qualcosa sarebbe andato storto.

Sul portale si legge infatti che di punto in bianco l’ospite avrebbe lasciato lo studio, interrompendo bruscamente l’intervista: “Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore – visibilmente irritato – ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico“.

In attesa di ulteriori informazioni e nel caso l’indiscrezione dovesse essere confermata, chi sostituirà Teo Mammucari? In tutto ciò TvBlog avanza un altro nome esplosivo per le prossime puntate di Belve, quello di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, dunque, sarebbe pronta a lasciare momentaneamente gli studi Mediaset per recarsi in Rai. Vedremo.