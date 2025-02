Un vero e proprio caos si sarebbe verificato al Grande Fratello nella serata del 6 febbraio. Durante la diretta Maria Monsè avrebbe fatto molto rumore, visto che ci sarebbe stata una sua protesta in seguito alla decisione di Signorini e della produzione di impedirle di fare qualcosa in studio. Ricordiamo che nel corso della puntata è entrata in casa con la figlia, scontrandosi con Pamela.

Scintille ci sono state all’interno della casa del Grande Fratello, ma a quanto pare non solo. Infatti, anche al di fuori delle mura ci sarebbero stati problemi con gli autori e sicuramente col conduttore. Maria Monsè si sarebbe innervosita non poco e avrebbe avuto una reazione improvvisa, dopo aver incassato un rifiuto.

Grande Fratello, Maria Monsè furiosa: perché si è arrabbiata in studio

A rivelare questa indiscrezione sul Grande Fratello e su Maria Monsè è stato l’influencer Amedeo Venza, che attraverso un’Instagram story ha comunicato ciò che avrebbe fatto l’attrice e conduttrice tv. Addirittura si sarebbe sciolta in un pianto disperato, dopo il no secco della produzione alla sua richiesta.

Questo il racconto di Venza: “Pare che ieri le Monsè (la mamma) voleva entrare in studio e fare il confronto anche con Ilaria Galassi e non gliel’avrebbero permesso, così ha iniziato a piangere dicendo che non è giusto che non potevano ribattere. Quando poi è finita la puntata, se n’è andata battendo i piedi per terra!”.

Ci sarà nel prossimo appuntamento in diretta questo confronto Maria Monsè-Ilaria? Non è facile ipotizzarlo, anche perché se questi rumor fossero confermati, Signorini non sarebbe proprio felice della reazione della donna.