Non sta vivendo grandi momenti Stefania Orlando al Grande Fratello. Fuori dalla casa c’è parecchio malcontento intorno alla concorrente e la situazione è degenerata, dopo alcune sue affermazoni su Zeudi. A quel punto una parte del pubblico si è fiondata sul social network X e ha iniziato ad attaccare duramente la conduttrice, che ora dovrà difendersi nei prossimi giorni.

Non sono piaciute le sue considerazioni ai danni di Zeudi, infatti l’ha demolita con una frase udita da tutti al Grande Fratello. Stefania Orlando non è ancora a conoscenza del fatto che all’esterno del programma si sta scatenando il putiferio, ma è probabile che sarà lo stesso Alfonso Signorini a metterla in guardia nella prossima puntata in diretta.

Grande Fratello, Stefania Orlando attacca Zeudi e il pubblico se la prende con lei

Parlando con altri concorrenti al Grande Fratello, Stefania Orlando si è fatta sfuggire una frase su Zeudi che ha scatenato una marea di polemiche. Chi ha commentato sul web è stato durissimo nei riguardi della presentatrice: “Stefania, cosa ca*** stai dicendo? Fossi in te me ne starei zitta visto che la tua dinamica è parlare male tutto il giorno di una ragazza di 23 anni“.

Stefania, riferendosi all’ex Miss Italia, ha infatti affermato come ricostruito dagli utenti di X: “Zeudi sta nelle dinamiche come quella sedia sta là sopra“. E un altro telespettatore ha distrutto la Orlando: “E tu Stefania che stai passando il secondo Grande Fratello, come il primo, a leccare il c*** alla persona che credi più forte, come stai alle dinamiche?”.

E tu Stefania che stai passando il secondo grande fratello come il primo a leccare il culo alla persona che credi più forte come stai alle dinamiche????? https://t.co/GuHIE83v9m — Mi®️i🎱 (@IntxrruptxdGirl) February 7, 2025

Possibile a questo punto un confronto tra Stefania e Zeudi nel corso del prossimo appuntamento in diretta del GF, programmato per lunedì 10 febbraio.