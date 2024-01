Nuova bufera su Anita Olivieri del Grande Fratello. In queste ore la concorrente è finita al centro di una discussione sul web a causa di una frase su Perla Vatiero. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio. La gieffina, dopo aver commentato con Alfonso Signorini la sua linea della vita, parlando anche dell’amore per Edoardo, il ragazzo con cui è stata dieci anni, ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Per Anita è arrivato suo fratello Leandro. Una bellissima sorpresa per la concorrente, che da tempo è al centro delle polemiche a causa del suo comportamento. Nella sua linea della vita non si è parlato d’amore ma Alfonso Signorini non ha perso occasione per farlo notare alla gieffina, chiedendole in maniera diretta di parlare di Edoardo.

Grande Fratello, bufera su Anita e la frase su Perla

Durante la puntata si è parlato molto di Anita e anche in queste ore l’argomento è caldo a causa di una frase intercettata dal pubblico. Durante un momento di chiacchiere, Marco Maddaloni ha detto a Perla di evitare di dire continuamente di voler mettersi a dieta se poi non sa resistere alle tentazioni che le offre la casa. A quel punto Anita Olivieri ha paragonato Perla a un cane che non riesce a resistere davanti ai croccantini.

La frase di Anita ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico del Grande Fratello, soprattutto a seguito dell’appello lanciato da Mirko Brunetti durante la diretta di lunedì, quando l’ex concorrente, rivolgendosi alla sua ex, le ha detto che è perfetta così e nel suo fisico non c’è niente che non vada. “Mangia tutto quello che vuoi che sei bellissima”, le ha detto Mirko ricevendo un lungo applauso dal pubblico.

“Io sono schifata da tutto ciò, Anita che paragona Perla ad un cane che aspetta che il padrone vada via per mangiarsi i croccantini ! Letizia che non dice nulla e anzi ci ride sopra Io sono scioccata!E pensare che fuori c’è un angelica che la difende come non mai menomale #perletti”, si legge sui social.

“Io sono d’accordissimo con voi però anche Perla dovrebbe stopparli un po’ più decisamente. Posso capire che magari dentro può rimanerci male e, quindi, non vuoi darlo a vedere però a una certa un bel “ ma andate a cagare tutti “ ci vorrebbe”, “Fatevi tutti SCHIFO, disgustosi!!!”, “A tutti quelli che la difendono…Paragonare Perla ad un cane con il biscotto…Solo Anita e la sua cattiveria poteva arrivare a tanto. Vomita schifo ogni volta che apre bocca”.