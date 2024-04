“Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto”. Fedez si commuove e non trattiene le lacrime a Belve, nell’intervista a Francesca Fagnani, quando risponde alle domande sulla crisi del matrimonio con Chiara Ferragni. “Non volevo piangere… Intorno alle nostre figure c’è sempre dietrologia, come se tutto fosse frutto di un calcolo. C’è anche chi è arrivato a dire che io abbia strumentalizzato la mia malattia e ci abbia guadagnato”, ha detto Fedez alla Fagnani.

L‘intervista di Fedez era molto attesa, soprattutto dopo quella rilasciata qualche mese fa da Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Dai social dei due personaggi, sono sparite le foto che mostrano i volti dei bambini: “Ho chiesto a Chiara in questo momento di non pubblicare i volti dei bambini. Sto tutelando i miei figli da me stesso, in un momento come questo non voglio danneggiarli. Non posso permettermi che vengano interpretate male cose che riguardano i miei figli. Credo di essere un buon padre, anche se molti ci accusano di aver ‘mangiato’ sulla vita dei nostri bambini. Credo che i genitori, volenti o nolenti, siano traumi per i loro figli. Spero di essere il male minore per loro”.

“Un mio pregio? Sono fottutamente trasparente. Un difetto? L’impulsività, divento cattivo. Credo di aver superato il limite quando ero molto giovane e sono andato a muso duro contro la politica. Non mi interessa essere amato o odiato, per me funziona comunque essere un personaggio divisivo. Non ho mai barattato la libertà delle mie idee con qualcosa. In passato il sentimento che mi ha caratterizzato di più è stato il rancore. Oggi mi caratterizza la curiosità. In passato ho avuto ‘la guerra in testa’, ho avuto bisogno di avere un nemico. Spero che oggi non sia più necessario”, ha detto ancora Fedez.

Di recente si è tanto parlato anche dei presunti tradimenti di Fedez, che avrebbero influito sulla fine del matrimonio con la moglie Chiara Ferragni, A Francesca Fagnani, il rapper ha voluto dare la sua versione dei fatti ed è sbottato.“Questa cosa dei tradimenti è una cosa abbastanza seria. Per esempio, adesso, parte il toto nomi. A me stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana affronta l’argomento”, ha detto infuriato il cantante.

“In quest’intervista io non ho citato nessun’altra ragazza e nessun nome però lei continua a parlarne. Si rende conto che sta accendendo la curiosità su chi è lei?”

“Ma in questo momento si vocifera che io sia stata con una ragazza che è famosa ed esposta al pubblico. A me stupisce la leggerezza con la quale si dà della sfasciafamiglie a una ragazza così. Se una notizia dev’essere verificata, qui dove sta la verifica?”, si chiede. E poi attacca ancora: “Quindi dire che Federico si è fatto questa senza alcuna prova è legittimo? La deontologia del giornalismo dov’è? Comprendo l’ossessione e il voler sapere. Ma se noi facciamo schifo perché i giornalisti devono farlo più di noi?”, ha detto ancora a Francesca Fagnani.