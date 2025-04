The Voice Senior 2025 si avvicina alla sua fase finale, con la semifinale in onda venerdì 4 aprile su Rai Uno. Antonella Clerici dà il via a un’altra emozionante puntata, durante la quale si terrà il cruciale Knock Out, la fase in cui ogni artista deve esibirsi per convincere il proprio coach a salvarlo e garantirsi un posto per la finale del 11 aprile. Ogni giudice – Clementino, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Arisa – è chiamato a scegliere i tre cantanti migliori del proprio team, che continueranno a lottare per il trionfo.

In apertura, Antonella Clerici esprime il suo entusiasmo per il programma, dicendo: “Non dovrei dirlo io, ma questo programma è davvero un gioiellino e io sono orgogliosa di condurlo”. Un commento che rispecchia la passione che lei stessa ha per questo show di successo.

The Voice Senior, la semifinale: Graziella fa piangere Antonella Clerici

Il primo team a dare il via al knockout è quello di Gigi D’Alessio. I concorrenti a esibirsi sono Graziella Marchesi, Francesco Camilleri e Patrizia Ponte. La prima a salire sul palco è Graziella, che interpreta “Fai rumore” di Diodato. Un brano che, per Graziella, ha un significato molto personale, legato alla perdita del suo figlio Valerio. Durante il momento di assegnazione della canzone, la cantante, emozionata, confida al suo coach: “Non sai che regalo mi hai fatto. Questo brano mi fa sentire mio figlio vicino. Valerio sarà con me sul palco”.

L’esibizione di Graziella tocca profondamente il pubblico e, in particolare, Antonella Clerici, che non riesce a trattenere le lacrime. Al termine della performance, la conduttrice fatica a riprendersi: “Non esistono parole per raccontare un dolore così, che è innaturale. Ma credo che attraverso questa canzone ci sia stato l’ennesimo contatto con tuo figlio”.

Graziella, con "Fai rumore" siamo certi che la tua voce abbia raggiunto tuo figlio, e che da lassù ti ascolta con orgoglio 🥹#TheVoiceSenior pic.twitter.com/oWLzlcfS5n — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 4, 2025

Subito dopo tocca a Francesco, che canta “La Cura”, un brano profondo e significativo. Infine, Patrizia Ponte esegue una straordinaria interpretazione di “Portami via” di Mina, che lascia tutti senza parole. Dopo le performance, Gigi D’Alessio prende la sua decisione: porta in finale Patrizia, seguita subito dopo da Graziella. Purtroppo, Francesco deve lasciare la competizione. La sua uscita lascia un vuoto, ma l’emozione di Graziella e Patrizia è palpabile.