Nella serata del 29 maggio una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi è stata Pamela Camassa, in grado di raggiungere un obiettivo importante. E a soffermarsi su di lei è stato anche il compagno Filippo Bisciglia, che la stava guardando da casa. E le parole scritte dal conduttore di Temptation Island hanno già creato un caso, infatti sarebbero indirizzate non solo a favore della naufraga, ma anche contro la trasmissione di Canale 5.

Quindi, saremmo in presenza di una polemica come ha fatto notare il sito Novella 2000. L’Isola dei Famosi deve già fare i conti con diversi scontri tra concorrenti e ora questa novità riguardante Pamela Camassa e Filippo Bisciglia apre a nuovi scenari. Non sappiamo come la potrà prendere la collega di lui, Ilary Blasi, quando leggerà quel post social. Ma sicuramente non festeggerà di fronte a quelle considerazioni.

Isola dei Famosi e Pamela Camassa, cosa ha detto Filippo Bisciglia

Novella 2000 ha anche ricordato che una settimana fa lui aveva fatto sapere alla naufraga dell’Isola dei Famosi, che la sua mancanza fosse davvero tanta. Parlando di Pamela Camassa, Filippo Bisciglia aveva esclamato: “Ciao ninni. Mi manchi tantissimo. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava Pamy, continua così”.

Nell’ultimo appuntamento dell’Isola, Pamela ha conquistato un traguardo suggestivo. Ha infatti battuto anche Andrea Lo Cicero e ha ottenuto il titolo di leader della settimana, come si era già compreso dai sondaggi effettuati nelle ore precedenti. Per complimentarsi Bisciglia ha utilizzato delle parole, che per molti sono state una critica indiretta al programma: “Brava Ninni… Nessuno ti ha fatto i complimenti… Te li faccio io dal divano e tutte le persone da casa. #neanchevichiocciolo”.

E sul profilo social di Pamela Camassa si sono riversati tantissimi suoi fan, che hanno commentato con giubilo la notizia relativa alla nomina di leader. E ora lei punta ad arrivare fino alla finalissima del reality show.