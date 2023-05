Isola dei Famosi 2023, quest’anno nel cast diverse coppie, anche nella vita non solo in Honduras. E, si è saputo, qualcuno si è abbandonato alla passione. Ora, dopo il rumor, arriva la conferma con tanto di dettagli sui rapporti intimi. Proprio di recente era stato Paolo Noise, ormai fuori dal reality show di Canale 5, a raccontare di quando due concorrenti sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi sull’Isola. A beccarli, aveva spiegato l’ex naufrago, era stato Christopher Leoni, anche lui eliminato.

“Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo – ha rivelato sulla coppia dell’Isola dei Famosi 2023 il conduttore radiofonico allo Zoo di 105 non appena rientrato in Italia – Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy. Quindi ci hanno preso gusto”.

Isola dei famosi 2023, Cecchi Paone conferma i rapporti intimi con Simone

Naturalmente questa confidenza aveva subito fatto il giro di siti e giornali, ma finora né Alessandro Cecchi Paone né Simone Antolini, i diretti interessati che ormai sono fuori dal reality, avevano dato spiegazioni. Ne hanno parlato adesso a Isola Party, il programma di Mediaset Infinity, che va in onda in streaming con la conduzione di Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

E sì hanno confermato. “Lui dice che vi ha sorpresi in un momento di coccole…“, ha esordito il conduttore ed ex allievo di Amici alludendo a quanto spifferato da Christopher. E Alessandro Cecchi Paone lo interrompe e afferma: “Ma che coccole, se..o“. “Era vero se…o notturno“, ha specificato anche Simone Antonlini.

“Confermo, però posso dire? Questa cosa è stata usata male. Prima di tutto non eravamo davanti a tutti ma eravamo spostati. Stavamo dall’altra parte della spiaggia. Erano le quattro di mattina. Gli occhi non erano indiscreti, ma discreti. Cioè, sono venuti lì a guardarci. Per forza, io non so uno… Ma Alessandro neanche…”, ha aggiunto a Isola Party l’ex naufrago.