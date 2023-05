Isola dei Famosi 2023, la settima puntata è andata in onda lunedì 29 maggio in diretta su Canale 5 e come ogni settimana non sono mancati colpi di scena, sorprese, sfide al limite e nomination. E ovviamente il verdetto del pubblico sull’eliminato. Intanto l’Isola di Sant’Elena, dimora degli ultimi giorno di naufraghi Gian Maria Sainato e Helena Prestes, è stata chiusa. Dopo aver vinto una prova, infatti, i due sono rientrati in gioco su Playa Fantasma. Questo grazie alla modella, che ha battuto tre naufraghe nella sfida di resistenza.

Helena Prestes, Pamela Camassa, Alessandra e Cristina Scuccia si sono posizionate su delle piattaforme sospese sopra l’acqua. Sono partite orizzontalmente e piano piano hanno cominciato ad andare in posizione verticale. Dovevano tenersi ben salde al sostegno e il tutto è stato reso più difficile dai secchi d’acqua che si rovesciavano sulle loro teste. Alla fine hanno ceduto tutte tranne Helena Prestes, che così ha potuto riappropriarsi del suo posto sull’isola principale insieme a Gianmaria Sainato.

Isola dei Famosi 2023 eliminata: torna in Italia

Quindi, a metà serata, il verdetto del pubblico sui nominati. Questa settimana erano a rischio ben 5 naufraghi: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli, Pamela Camessa e Luca Verone. I primi a salvarsi sono stati proprio Mazzoli, la Camassa e Vetrone, mentre la Caldonazzo e la Clery sono rimaste in attesa del verdetto definitivo.

L’ha spuntata ancora una volta la showgirl, mentre l’attrice francese ha lasciato definitivamente il gruppo. Queste le percentuali e le preferenze del pubblico: Marco Mazzoli, risultato il preferito, ha totalizzato il 54% dei voti; la compagna di Filippo Bisciglia il 21% , Nathaly Caldonazzo il 10%, Luca Vetrone l’8% dei voti e infine Corinne Clery, risultata la meno votata col 7% dei voti.

Corinne ha deciso di non proseguire la sua avventura ed è ufficialmente eliminata! #Isola pic.twitter.com/7Cw95EDXpd — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Ma non ha accettato la proposta di continuare la sua avventura sull’isola dei Famosi 2023. Quando le è stata data la possibilità di restare sull’Ultima Spiaggia, l’attrice ha detto di non sentirsela, preferendo tornare in Italia: “Non potrei dare niente di più, vi ringrazio, è stata un’esperienza meravigliosa, però torno a casa. Viva le settantenni!”.