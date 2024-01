Massimiliano Varrese “spiazzato” e “sconvolto” al Grande Fratello. A poco dalla nuova, attesissima puntata del reality show di Canale 5 un brutto colpo per l’attore. Inaspettato per lui, meno per il pubblico che in questi giorni ha seguito molto bene l’evolversi della vicenda. Vicenda che coinvolge un’altra inquilina della Casa: Monia La Ferrera. Da giorni i due, che in passato hanno avuto una relazione, hanno cambiato atteggiamento.

Da che erano complici, uniti e lì lì per consolidare un ritorno di fiamma sono passati a essere distanti, dubbiosi e arrabbiati. Soprattutto lei, che si è confidata con Rosy Chin dopo l’ennesimo scontro avuto con Massimiliano Varrese, che le rimprovera di essersi all’improvviso allontanata dopo il bacio che si sono scambiati in confessionale e di essere sempre lui a cercare il dialogo.

Varrese “spiazzato e sconvolto”: cosa è successo al GF

E proprio mentre Monia, in lacrime, si stava aprendo a Rosy Chin del diverbio avuto con Massimiliano Varrese, lui è entrato in camera da letto. “Massimiliano vattene, ti prego”, gli ha intimato per poi continuare a sfogarsi con la chef. “Io non posso stare col pensiero che lui sia incavolato con me perché non mi avvicino. Non mi avvicinavo neanche prima. Sai un quarto di quello che ho passato. Gli ho detto di avere pazienza. Così non fa altro che allontanarmi ancora di più”.

“Se io piano piano mi avvicino a te, con le mie paure, con i miei tempi, apprezzalo. Sono veramente stanca. Io adesso vado lì e chiudo con lui. Basta, preferisco così, chiudo, è finita. Non ho proprio più la forza fisica e mentale di affrontare questi discorsi. Mi fa sentire inadeguata”, ha spiegato. Più tardi i due hanno avuto uno scontro in camera e lei ha chiuso definitivamente.

“Io e te non possiamo stare insieme. Siamo due poli troppo simili. Non possiamo avere quel tipo di relazione. Amici. In serenità, in tranquillità. Tu stai dieci passi avanti rispetto a me. Mi dispiace, così non andiamo da nessuna parte. Tu non rispetti i miei tempi e a me non vanno bene certi comportamenti tuoi”. Qui la reazione di Varrese: “Non ho mai detto di voler stare insieme a te Monia. Sono spiazzato e sconvolto. Io sono dieci passi avanti di consapevolezza di chi sono, di cosa voglio e di cosa non voglio. Dire che non rispetto i tuoi tempi è veramente una cosa brutta. Non è vero”.