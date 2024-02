A Uomini e Donne sono diversi i personaggi ‘osservati speciali’, ma pià di tutti ora l’attenzione è concentrata su Brando. Sono passati ormai cinque mesi dall’inizio del trono classico che sulle prime ha visto lui, Cristian Forti e Manuela Carriero protagonisti. L’ex Temptation Island ha poi preferito abbandonare la trasmissione ed è stata sostituita da Ida Platano, ‘promossa’ da dama a tronista dopo la fine dell’amore con Alessandro Vicinanza, ora compagno di Roberta Di Padua.

Tornando a Brando, mentre il suo collega Cristian è uscito dal programma settimane fa, lui è ancora in gioco, indeciso se scegliere Beatriz e Raffaella. Il pubblico di Uomini e Donne freme, accusa il tronista di voler allungare il brodo e paragona il suo percorso a quello dell’ex tronista Federico Nicotera. Anche quest’ultimo faticava ad arrivare a una scelta, salvo poi decidere di uscire con Carola Carpanelli, con cui aveva vissuto alti e bassi nel programma.





UeD, la scelta di Brando: Tina dà un indizio

Esattamente come sta succedendo con Beatriz. Sceglierà davvero lei il 22enne di Treviso? No, secondo quanto fatto notare da Tina Cipollari ma andiamo con ordine. Al contrario di quello con Beatriz, quello con Raffaella il percorso è stato sempre limpido. Tra loro due c’è una forte alchimia, come se a volte si capissero solo con uno sguardo.

E dopo l’ultima esterna, quella in cui Raffaella ha letto una lettera al tronista, è successo qualcosa che ha fatto subito drizzare le antenne ai fan. Brando è rimasto molto colpito dalle sue parole ha ammesso davanti a tutti che quando deve uscire con lei sa che può essere se stesso.

A quel punto, finito il filmato, Tina Cipollari gli ha fatto notare questo particolare, sottolineando che “non è cosa da poco”. Sarà Raffaella la scelta di Brando? Probabile, ma a. onor del vero, stando a quanto già registrato il 19 e il 20 febbraio scorsi, Brando continuerà a uscire in esterna con tutte e due le sue corteggiatrici…