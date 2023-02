Incredibile rivelazione al GF Vip 7 su un concorrente. Quest’ultimo avrebbe un problema intimo, che è uscito a galla nelle scorse ore durante il gioco del GF Game Night Show. Ed è stata una sua compagna di avventura a far emergere questa verità. Lo ha fatto in tono scherzoso, ma da casa in pochi hanno gradito quelle parole. Il giovane gieffino ha incassato la notizia con serenità, infatti è scoppiato a ridere. Ma successivamente ha voluto fornire una sua spiegazione, dato che stava passando quel messaggio.

Nella casa del GF Vip 7 ci sarebbe quindi questo concorrente col problema intimo, legato alla poca durata durante i rapporti sessuali. Colei che ha fatto queste affermazioni ha poi voluto fare subito delle precisazioni, anche se la frittata era ormai fatta: “Che difetto intimo cambierei di lui? Io gli voglio molto bene, lo sa benissimo ma la durata è il suo problema. Vabbè, non ho specificato e non ho detto nulla di grosso”. E vediamo come ha replicato il diretto interessato della vicenda.

GF Vip 7, un concorrente avrebbe un problema intimo: “Dura poco”

A svelare tutto al GF Vip 7 è stata Nicole Murgia, che ha voluto rispondere a questa domanda sul concorrente, che è un suo ex fidanzato. Il problema intimo è uscito subito allo scoperto e, quando ha visto che non tutti erano proprio entusiasti di quel racconto, ha voluto aggiungere: “Ragazzi, io sono stata sincera perché mi avete fatto una domanda e ho risposto. Però non ho specificato che tipo di durata”. Lui ha reagito così: “Veloce quanto? Magari una volta esci con una bella ragazza, sei molto agitato e carico…”.

Ad essere stato coinvolto in questa discussione è stato Andrea Maestrelli, che ha detto ancora: “Allora succede che in due minuti finisce tutta la magia. Però è anche vero che c’è la cena, il dopo cena, uno può mangiare più volte”. Un ‘incidente’ privato nella casa più spiata d’Italia, con Nicole che ha messo decisamente in imbarazzo il compagno di avventura sulla durata del sesso. Il video mentre la Murgia rivela questo segreto è stato diffuso dalla pagina social ufficiale del Grande Fratello Vip su Twitter.

Andrea, lo sai che ti voglio bene ☠️ #GFVIP pic.twitter.com/NEnUFrbWM7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 2, 2023

E gli utenti hanno commentato: “Che signorina”, “Grande Murgia e grande Andrea, si sono fatti una grassa risata”, “‘Sta cafona si crede Miss Universo, ridicolaaa”. Quindi, ci sono state opinioni differenti ma il segreto privato di Maestrelli non è più da considerarsi segreto.