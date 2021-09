“Insieme dopo tutto questo tempo”. UeD, scatta la scintilla tra ex tronista ed ex corteggiatore

Uomini e Donne sforna sempre dei personaggi interessanti, che fanno parlare di sé anche dopo anni dalla fine della loro partecipazione al date show di Maria De Filippi. È stata registrata la prima puntata della nuova stagione e immancabili, sono arrivate a distanza di qualche ora le prime indiscrezioni. Il Trono Classico è in fase di decollo, per cui inutile aspettarsi racconti dettagliati sulle esterne o sulle prime dinamiche.

Da quello che si vocifera, i tronisti di Uomini e Donne stanno facendo le loro prime esterne e sebbene si inizino a evidenziare le prime simpatie è troppo presto per parlare di possibili coppie. Nicole, Roberta, Joele e Matteo si stanno ancora ambientando nel programma. Ma torniamo a parlare dei protagonisti del passato.

Chi si ricorda di Sara Tozzi? Ha partecipato a Uomini e donne due anni fa, in veste di tronista, ma il suo percorso aveva avuto la durata di un gatto in tangenziale. Dopo alcune esterne Sara Tozzi lasciò il programma di Maria De Filippi e la motivazione era legata al suo passato sentimentale. La ragazza, infatti, spiegò che non si sentiva pronta a intraprendere quella nuova esperienza.





Il motivo era che qualsiasi conoscenza seria con qualcuno non sarebbe stata in grado di spazzare via dalla sua testa l’ex fidanzato. Così Sara Tozzi lasciò il trono e ricominciò davvero una storia con l’ex. Nonostante la breve permanenza aveva comunque fatto in tempo a instaurare un bel rapporto con uno dei suoi corteggiatori: Javier Martinez.

Ad oggi sono passati due anni da quegli eventi e sembra che sia Sara Tozzi che Javier Martinez siano entrambi single. E non solo, perché quanto pare i due hanno dato il via a una frequentazione. A dare la notizia è stato Amedeo Venza attraverso le storie sul suo profilo Instagram: “Colpo di scena! Sara Tozzi, ex tronista che lasciò il trono per tornare con il suo fidanzato, tornata da poco single sta frequentando uno dei suoi tentatori più discussi di quella stagione: Javier Martinez!”