I Santi Francesi sono un gruppo italiano diventato famoso per la partecipazione e il trionfo a X Factor 2022 e a Sanremo 2024. Il duo è composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese e dopo aver dato battaglia durante il talent i due sono riusciti a sbaragliare la concorrenza, aggiudicandosi la sedicesima edizione del programma. La vittoria di X Factor ha lanciato i due sulla scena musicale italiana e grazie a questo importante trampolino di lancio sono arrivati al più grande palcoscenico italiano.

Nel 2024, infatti, i Santi Francesi fanno parte dei 30 cantanti in gara (27 big e 3 giovani) alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Giovanissimi, i due componenti del duo, hanno formato una band di nome The Jab, insieme a Davide Buono. Con il loro primo singolo, “Regina”, trionfano al LigaRockParkContest, aprendo nel 2016 un concerto di Ligabue a Monza.





Chi sono i Santi Francesi: anni, altezza, peso, nomi cantanti, fidanzata famosa, Sanremo 2024

Non solo X-Factor, quando il gruppo si chiamava ancora The Jab ha partecipato a un altro talent della televisione italiana. Nel 2017 il gruppo partecipa al programma “Amici di Maria De Filippi” e due anni dopo esce il primo album a nome The Jab: “Tutti Manifesti”. Nel 2020 il terzo componente della band lascia e rimasti in due, Alessandro e Mario Lorenzo decidono di cambiare nome in Santi Francesi (i loro cognomi). Nel 2021, con il brano “Birkenau”, vincono Musicultura e poi pubblicano il singolo “Signorino”.

