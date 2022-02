Sono solo canzonette? Ogni edizione del Festival di Sanremo è la stessa storia. “Bah, non capisco perché lo fanno ancora…”. “Le canzoni di Sanremo? E chi le ascolta? Ma chi le sceglie?”. Polemiche su polemiche, poi guardi gli ascolti e scopri che quasi tre televisori su quattro sono sintonizzati fissi sul faccione sorridente di Amadeus e quindi su Rai1. Qualcosa non torna. Comunque sulle canzoni in gara è possibile, anzi doveroso fare alcune riflessioni. Tirare qualche somma.

La finale di domani, sabato 5 febbraio, si avvicina. E al momento, dopo tre serate, in testa ci sono loro, Mahmood e Blanco con “Brividi”. Nel testo, come dice il titolo, si parla di come reagiamo di fronte al freddo, ma anche quando siamo avvolti dalle fiamme della passione. E soprattutto cosa succede quando siamo insicuri. Quando temiamo di non essere all’altezza dell’amore che riceviamo, quando ci sentiamo inadeguati. Beh, loro due, Mahmood e Blanco, di brividi ne stanno regalando parecchi. Sono primi, hanno tutte le carte in regola per vincere. Ma le ultime ore sono quelle decisive. E adesso, il palco dell’Ariston si appresta ad accogliere uno che di ‘brividi’ se ne intende.

Le sorprese rappresentano, scusate il gioco di parole, una costante con il Festival di Sanremo. Lo stesso Fiorello, la cui partecipazione è stata messa in dubbio fino all’ultimo, si è presentato in Riviera camuffato con parrucca e cappello per non farsi riconoscere. Ma parlavamo di cantanti. Ebbene c’è anche un certo Gianni Morandi che sta raccogliendo molti consensi con il suo “Apri tutte le porte”. A fargli i complimenti è stato anche Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.





Ebbene, volete saperlo? Ve lo diciamo: Jovanotti è stato avvistato a Sanremo. Il cantante sarà una delle sorprese della serata di venerdì 4 febbraio. Intanto ha già espresso l’apprezzamento per l’esibizione dell’amico Gianni Morandi: “YEAHHH! Che gioia!” ha twittato dopo aver visto e ascoltato l’eterno ragazzo intonare il brano che per il momento lo pone al terzo posto della classifica. Per la cronaca, al secondo c’è Elisa.

Dunque Jovanotti canterà al Festival di Sanremo? Sì, la conferma è arrivata a pochissimo dall’esibizione. Anche se lo stesso Amadeus in conferenza stampa non l’aveva ammesso. Ma si sa, se l’anticipi che sorpresa è? Dopo il successo del tormentone “L’allegria” ve li immaginate insieme, Jova e Gianni Morandi, su quel palco? Noi sì. Anzi, non vediamo l’ora…