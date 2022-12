Nuova puntata di “Viva Rai2”, il programma mattutino di Fiorello nel quale legge e commenta le notizie principali dei quotidiani, cantando e suonando con i vari ospiti. Il programma è condotto in compagnia di Fabrizio Biggio: al centro della discussione i fatti accaduti e quelli che accadranno commentati in chiave ironica e con tanta leggerezza. Questa volta Fiorello l’ha combinata grossa con uno dei suoi scherzi.

Infatti in poco tempo è calato il gelo nel glassbox da dove viene mandata in onda la trasmissione e il suo cellulare era impazzito per i messaggi che arrivavano. E allora vale la pena riepilogare quello che ha fatto Fiorello in tv. Si parla di Sanremo 2023. Da poco Amadeus ha annunciato i cantanti in gara e la scorsa settimana anche i giovani che parteciperanno al Festival. Poi a un certo punto fa ascoltare un brano e dice che è quello di Giorgia, una delle più attese a Sanremo, approfittando del fatto che la cantante – per lui anche attrice delle Fiction Fallete – gli avrebbe mandato in pre-ascolto il brano scelto da Amadeus per la prossima edizione del Festival.

Fiorello, scherzo a Viva Rai2: svela il brano di Giorgia a Sanremo

Si scatena il panico in pochissimo tempo. Amadeus chiama alle 7.45 e abbastanza infastidito annuncia la squalifica di Giorgia: “Ora Giorgia è squalificata”, così il direttore artistico irrompe a Viva Rai2. Si scatena il putiferio, Biggio sbianca e il telefono di Fiorello esplode di messaggi. Dopo poco si capisce che è uno scherzo: il tempo di qualche whatsapp di Giorgia, di qualche sguardo perso di chi cerca di capire cosa stesse realmente accadendo. E arriva la conferma che si tratta di uno scherzo orchestrato da Fiorello con la complicità di Giorgia e Amadeus.

Il direttore artistico richiama in diretta per prendersi i complimenti dell’amico e sodale per l’interpretazione offerta in diretta a prima mattina. Alla fine in Rai più di qualcuno potrebbe aver fatto un balzo dalla sedia perché con Sanremo non si scherza. Tuttavia quando c’è Fiorello in tv non si piò mai sapere quello che succede, anche se l’ipotesi che fosse proprio lui a far saltare tutto era poco credibile.

Il pezzo di Giorgia nel cellulare di Fiorello.#VivaRai2 pic.twitter.com/DNhwecBZg3 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 22, 2022

fiorello che finge di far ascoltare un pezzettino del brano di giorgia (che in realtà è un suo vero brano ma dell’album nuovo) di sanremo 2023 facendola “squalificare” e la chiamata di amadeus che finge di incazzarsi con lui io vi giuro sono tre sconnessi pic.twitter.com/D1i8dwqyHe — vale ❄️ (@_valsslife) December 22, 2022

In molti ci sono cascati. Soprattutto la moglie di Fiorello che lo manda letteralmente a quel paese: “Mi hai fatto prendere un colpo! Ma vaffan…”, ha scritto la donna in un messaggio che Fiorello ha mostrato a tutti. Alla fine lo scherzo è riuscito anche con la complicità della diretta interessata, Giorgia, e di Amadeus che ha recitato benissimo la parte.