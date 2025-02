“Non è Olly il vincitore”. Sanremo, finale choc: la clamorosa rivolta travolge il cantante

Olly ha vinto l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo, e come ogni anno la vittoria è stata molto contestata. La finale di ieri è stata impreziosita da tanti momenti intensi come lo show di Antonello Venditti. Dopo aver cantato i suoi grandi successi ‘Amici miei’ e ‘Ricordati di me’, il cantautore romano ha ricevuto il premio alla carriera.

“Non sono avvezzo ai premi ma questo mi fa molto piacere”, ha detto l’artista al quale il pubblico ha tributato una standing ovation.Standing ovation che ha ricevuto anche Giorgia chiamata a salire sul palco per ricevere il Premio Tim in quanto artista più amata su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim.





Sanremo 2025, polemiche su vittoria Olly

È stata accolta dal pubblico con una standing ovation. La cantante romana a questo punto non ha trattenuto le lacrime a cui il pubblico ha risposto con ancora maggior calore gridandole. “Hai vinto, hai vinto’. “Giorgia lo sa benissimo – ha detto Carlo Conti all’Ariston – che le classifiche vanno e vengono, ma l’affetto del pubblico resta”.

“L’affetto del pubblico – ha aggiunto commossa l’artista – soprattutto dopo tutti questi anni, ha un valore veramente inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”.

Fischi e contestazioni non sono mancati all’annuncio non soli di Giorgia, grande favorita alla vigilia e vincitrice della serata dei duetti con Annalisa, ma anche di Achille Lauro fuori dalla top 5. La platea ha urlato i nomi dei due artisti. I due si sono piazzati al sesto e settimo posto: a seguire Francesco Gabbani, Irama e i Coma_Cose.