“Glielo ha urlato in faccia”. Retroscena Sanremo 2025, panico dietro le quinte: il cantante fuori di sé

Dietro le quinte di Sanremo si sarebbe verificata una lite furibonda tra un cantante ed il suo agente. A riportare la notizia è Gabriele Parpiglia, che inizia il messaggio con un omaggio al cantante: “Un artista e un professionista che si esibisce nonostante i medici e il management gli abbiano sconsigliato di farlo. Canta perfettamente nonostante il dolore lancinante e senza mai lamentarsi, senza mai chiedere niente di più di quello che gli è concesso. E non so se avete notato ma lo fanno esibire ad orari improponibili. E lui cosa fa? Accetta la scaletta in silenzio”.

“Ma Carlo Conti e l’organizzazione che sanno della brutta caduta, sanno del dolore lancinante alle costole, sanno del braccio dolorante, perché non lo agevolano, ad esempio, facendolo cantare alle 21.30 e non a mezzanotte?”.





Sanremo 2025, lite tra Kekko dei Modà e il manager?

E ancora “La stampa non ne parla e lui esegue ordini per non perdere appuntamenti radio e promo, ma lo fa sotto farmaci con dolori che lo devastano. In silenzio il suo Festival lo porta a casa contro tutto e tutti. Però, forse fa più notizia altro e non la forza di volontà di un ragazzo che davvero si è rialzato dal buio e ora, nella sofferenza, vuol rivedere il sole”.

Il cantante in questione è Kekko dei Modà, che pare abbia avuto uno screzio con il suo manager. Aggiunge Parpiglia: “Forza Kekko. E di mollare nella sua testa non se ne parla. Ripeto: contro tutto e tutti e forse contro anche sé stesso. C’è chi ha visto e mi ha raccontato una lite molto forte tra lui e il suo manager Francesco Facchinetti che insiste per stoppare la partecipazione al Festival per motivi di salute, appunto. Per i farmaci presi”.

“Per tutelare lo stesso Kekko che non sta bene. Non entreremo nei dettagli. Ma Kekko a muso duro ha detto no.Aggiornamento situazione Kekko. Litigio furibondo con urla al telefono tra il management dei Modà e la sua etichetta perché il cantante non è stato tutelato .Nel mentre Kekko non ha voluto Facchinetti alle prove! Rottura tra i due?”.