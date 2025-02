“Ma non si dice, non si dice!”. Annalisa contro Caterina Balivo a La Volta Buona. La cantante di Sinceramente stasera sarà ospite speciale al Festival di Sanremo. Durante la puntata dedicata alle cover si esibirà in coppia con Giorgia, una delle favorite per la vittoria finale. Prima di salire sul palco dell’Ariston, Annalisa è apparsa in diretta a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. L’ex allieva di Amici ha rilasciato un’intervista in collegamento dalla città ligure. Tuttavia, durante la conversazione, un’osservazione della conduttrice ha scatenato la reazione della cantante.

Si parlava, ovviamente, dell’esibizione di questa sera. L’inviata de La Volta Buona, con Annalisa al suo fianco, ha introdotto il duetto dicendo: “Attenzione, si dice che sarà qualcosa di stellare!” Annalisa ha risposto con entusiasmo: “Beh, sono molto emozionata, felicissima e onorata di accompagnare Giorgia, che stimo tantissimo, come tutti. Mi godrò questo momento e darò il massimo”.

L’orchestra, che ha già suonato per le prove, ha definito il loro duetto il migliore della serata. Annalisa, visibilmente emozionata, ha commentato: “Mi viene ancora più ansia da prestazione! Mi impegnerò al massimo, lo faremo entrambe”. La cantante non ha voluto svelare nulla sulla canzone che presenterà insieme alla collega, mantenendo il mistero.

Sarà una sorpresa per tutti, “ma sicuramente sarà qualcosa che ci unisce, che unisce i nostri mondi”.

A quel punto, dallo studio, Caterina Balivo ha rivelato che tra il pubblico c’era il papà di Giorgia: “Lei è bravissima,” ha dichiarato Giulio Trodani riferendosi ad Annalisa. “L’anno scorso, quando ha fatto la cover in inglese, l’ho ammirata moltissimo. Un’esibizione bellissima” Poi, Caterina Balivo ha ripreso la parola: “Qualcuno dice che vincerete voi”. Apriti cielo.

Dal collegamento da Sanremo, Annalisa ha subito reagito. Il sorriso di inziio collegamento era scomparso dal suo volto, era diventata seria e ha iniziato a sbracciarsi: “Non si dice, non si dice niente!” ha esclamato. Come tutte le gare infatti anche il festival di Sanremo ha i suoi riti scaramantici. Quella di Balibo è stata quindi una vera e propria gaffe.

In studio si è percepito un certo imbarazzo. Caterina Balivo ha cercato di andare avanti con l’intervista, chiedendo: “Ma come te l’ha proposto Giorgia? Come funziona in questi casi?” Annalisa ha risposto con entusiasmo: “Mi ha chiamata. È stata una telefonata bellissima, abbiamo iniziato a parlare di cosa potevamo fare insieme. E davanti a una chiamata di Giorgia… non potevo dire di no!” Poi, la Balivo ha chiesto per chi facesse il tifo per la vittoria finale del Festival. Una domanda dalla risposta un po’ scontata: “Per Giorgia, ovviamente!”