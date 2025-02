Bruttissima notizia per Renato Zero, colpito da un lutto nelle ultime ore. Insieme a lui a piangere la scomparsa di questa persona anche tanti altri colleghi, che avevano lavorato insieme a chi purtroppo è ora passato a miglior vita, e anche il Festival di Sanremo. La notizia del decesso di questo artista ha lasciato tutti sgomenti, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte del cantautore 74enne.

Renato Zero sarà sicuramente stato colto da un dolore immenso, nel momento in cui ha saputo di questa terribile notizia. Un lutto devastante, che ha lasciato tutti senza parole. L’annuncio è arrivato da Franco Mussida sul social network Facebook, ovvero il fondatore e direttore dell’istituto CPM dove lavorava questo artista scomparso.

Leggi anche: Musica italiana sotto choc, la leggenda morta a 53 anni: la tragedia improvvisa mentre era nel suo ufficio





Renato Zero in lutto: storico chitarrista ha perso la vita

Questo artista, un noto chitarrista, aveva lavorato per tantissimo tempo con Renato Zero, parliamo di 30 anni. Ma il lutto ha coinvolto anche altri professionisti che hanno collaborato con lui, ovvero Al Bano, Gigi D’Alessio, Eros Ramazzotti, Mauro Pagani, Cristiano De Andrè, Jovanotti, Ivan Graziani, James Senese, Giorgio Gaber e Nikka Costa. Anche Carlo Conti l’ha ricordato durante la conferenza stampa del 14 febbraio.

A morire è stato Giorgio Cocilovo, che si è spento a 68 anni. Questo il messaggio social di Mussida: “Il cuore di Giorgio, di Giorgio Cocilovo, uno dei più bravi e famosi chitarristi italiani, per anni in prima fila nell’orchestra di Sanremo, nel gruppo dei musicisti di Renato Zero, presente in centinaia di registrazioni dei più famosi idoli e cantautori della nostra Musica Popolare, ha cessato di battere. Buon viaggio e grazie Maestro Giorgio per l’etica dei tuoi comportamenti, per tutti gli insegnamenti che ci hai dato”.

Cocilovo ha lavorato come orchestrale per Mediaset e la Rai e dal 1990 al 2019 era stato membro anche dell’Orchestra di Sanremo.