Manca poco alla finale di Sanremo 2025 e tra i candidati alla vittoria indubbiamente c’è ache Fedez, che ha raccolto molti consensi. A proposito del rapper milanese, nelle scorse ore ci è andato giù pesantissimo con un famoso, infatti il gossip è ritornato predominante e l’ex marito di Chiara Ferragni ha voluto dire la sua su questa persona.

Durante una conversazione con il comico Gabriele Vagnato, Fedez ha messo nel mirino un vip molto discusso. Nonostante fino a poco tempo fa sembravano essere parecchio amici, alla luce degli ultimi comportamenti di quest’uomo il cantante pare che stia prendendo le distanze da lui. Ma andiamo a scoprire insieme perché lo ha criticato così duramente.

Sanremo 2025, Fedez ci va duro con il famoso: cosa ha detto

Fedez ha rotto il silenzio prima della finalissima di Sanremo 2025, riferendosi a Fabrizio Corona. Quest’ultimo nelle scorse ore ha pure fatto il nome di un’altra presunta donna che avrebbe avuto una storia col rapper, ovvero Melissa Satta. Vagnato ha chiesto al big del Festival: “Adesso hai contratto questa nuova forma di Covid, il ‘Corona Fabrizio’, vuoi spiegare a casa che sintomi ha?”.

E Fedez ha risposto così in riferimento a Corona e a chi lo segue: “Diventi uno dei tanti cog***, deficienti e teste di c*** e dai retta a una persona come te“. Decisamente duro l’intervento dell’ex coniuge di Chiara Ferragni e ora non è da escludere che Fabrizio possa replicare con qualche altra sua dichiarazione roboante.

Già qualche giorno fa Fedez si era pentito di essersi confidato con Corona: “Un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più è che tutta questa storia possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me. Non mi posso lamentare di una mia ca***, di un errore gravissimo”.