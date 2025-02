Fedez è forse l’artista più chiacchierato di Sanremo 2025. Per i gossip che circolano sul suo conto e anche sulla gara, ovvio. Da settimane per esempio si parla della cover di Bella Stronza che avrebbe eseguito venerdì sera insieme a Marco Masini e finalmente sono usciti nuovi versi che il rapper ha scritto. Alcune delle barre, come in molti avevano già ipotizzato, sembrerebbero essere dedicate proprio ad Angelica.

“Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto”, canta Fedez visibilmente emozionato e vicino alle lacrime. E ancora: “Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero”. E alla fine: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

Leggi anche: “Fermate tutto”. Sanremo 2025, panico sul palco: Carlo Conti costretto a intervenire





Fedez e i presunti tradimenti a Chiara Ferragni, Fabrizio Corona fa un altro nome: “Bomba pesante”

Si è classificato terzo dopo Giorgia e Annalisa e Lucio Corsi con Topo Gigio, ma nemmeno il tempo di brindare che ecco che esce un nuovo gossip sulla vita privata di Fedez. Ancora una volta da Fabrizio Corona che, ospite a Gurulandia ha sganciato una nuova bomba sui flirt che il rapper avrebbe avuto durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

Dopo aver parlato di Taylor Mega e Angelica Montini, l’ex re dei paparazzi aggiunge alla lista di presunte frequentazioni di Fedez un nome molto famoso che finora non era stata coinvolta in nessun tipo di rumor con il cantante.

Fedez e la Satta dobbiamo aggiornare gli intrecci al festival https://t.co/qNohROd70p — gloria ☀️ (@_gloart) February 14, 2025

“C’è dell’altro rispetto alle cose che già vi ho rivelato su Fedez – dice Corona – Vi ho detto già che Giulia De Lellis e Fedez si sentivano in passato. Con chi stava Giulia De Lellis, prima di stare con Tony Effe? Con Carlo Beretta quello delle pistole. Ma con con chi sta ora Beretta? Con Melissa Satta che stava con Boateng”.

E qui spara il nome: “In questa lunga storia d’amore dei Ferragnez, Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Questa nuova bomba è pesante ragazzi! Se me l’ha detto Fedez? No questa me l’ha riferita Taylor”.