Il 75° Festival di Sanremo si è concluso tra urla e una valanga di fischi, con il pubblico dell’Ariston che ha manifestato apertamente il proprio dissenso durante la lettura della classifica finale. A farne le spese è stato l’incolpevole Carlo Conti insieme ai due conduttori dell’ultima serata Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, che hanno assistito increduli alla reazione della platea e della galleria

Pubblico inferocito. Al Teatro Ariston è scoppiata una vera e propria protesta. Le telecamere hanno immortalato spettatori che si sbracciavano e mostravano il pollice verso in segno di disapprovazione, mentre i “boo” risuonavano forti nel teatro. “È una sorpresa anche per noi”, ha commentato Carlo Conti, nel tentativo di placare la protesta. Alessia Marcuzzi, visibilmente sconvolta da quella reazione, si è portata le mani alla bocca, mentre Cattelan ha battuto le mani a manifestare tutto il proprio stupore. “Andiamo avanti, vi ricordo che il risultato è frutto del televoto, della giuria radiofonica e della sala stampa”, ha aggiunto Conti, cercando di riportare l’ordine. E poi ha aggiunto: “Incredibile”.

A stupire tutti è stata soprattutto l’assenza nei primi cinque di due artisti considerati tra i favoriti alla vigilia: Achille Lauro e Giorgia, che si sono classificati rispettivamente all’ottavo e al settimo posto. Le esclusioni hanno scatenato la reazione del pubblico, che ha accolto con un boato di disapprovazione l’annuncio dei loro piazzamenti. Achille Lauro, in gara con Incoscienti Giovani, e Giorgia, con La cura per me, sembravano destinati almeno a rientrare nella cinquina finale. Invece, il verdetto delle giurie e del televoto li ha relegati fuori dalla lotta per la vittoria, lasciando delusi i loro sostenitori.

La classifica ha ribaltato ogni pronostico. Dietro Olly, si sono piazzati Lucio Corsi (secondo), Brunori Sas (terzo), Fedez (quarto) e Simone Cristicchi (quinto). Giorgia ha comunque ricevuto il Premio TIM e, tra la commozione, ha ringraziato il pubblico dal palco. Per Achille Lauro, invece, nessun riconoscimento di consolazione: il cantante romano, alla sua terza partecipazione, sperava che Incoscienti Giovani segnasse una nuova fase artistica, più vicina al cantautorato, ma il riscontro non è stato sufficiente a convincere le giurie.

i fischi e le urla al settimo posto di achille lauro dicono tutto.

un festival da dimenticare con la peggior classifica di sempre #Sanremo2025 #sanremo_2025 pic.twitter.com/ZajeMuoa5f — MIRIANA (@piccolaminiera) February 16, 2025

Un finale sorprendente e discusso, che lascia strascichi e polemiche tra il pubblico e gli appassionati del Festival. Da segnalare che la protesta non ha riguardato solo l’Ariston, ma anche sui social in tanti si sono detti delusi da questo finale amaro per Giorgia e Achelle Lauro.