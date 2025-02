“Risponderanno i miei avvocati”. Sanremo 2025, Tony Effe ha aspettato per fare l’annuncio: cosa ha detto

“Risponderanno i miei avvocati”. Con questa frase si chiude tra le polemiche la partecipazione di Tony Effe al Festival di Sanremo. Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, il rapper romano ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media, non solo per la sua musica. In gara con il brano “Damme ‘na mano”, si è classificato al 25° posto nella classifica generale, ma il dibattito intorno a lui è andato ben oltre la performance.

Poco fa, l’artista è intervenuto per replicare sul caso che ormai è stato ribattezzato la il colana-gate. Come noto, Tony Effe si era lamentato dopo che, nella seconda serata, la Rai gli aveva impedito di salire sul palco con una collana, un accessorio che caratterizza il look del rapper. Da Viale Mazzini avevano risposto con una nota ufficiale: “È quanto previsto dalle regole sui brand ammessi sul palco dell’Ariston. Il marchio visibile non è ammesso in nessun caso e verrebbe occultato. Per quanto riguarda gli oggetti che non hanno marchi evidenti ma sono facilmente riconoscibili, si invita l’artista a non indossarli”.

Tony Effe aveva reagito sui social con una provocazione diretta al conduttore del Festival, scrivendo: “Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare, Carlo Conti”, taggando il presentatore. Alla fine, l’allarme è rientrato e Tony Effe è potuto tornare sul palco con il suo look abituale. Ma, come detto, la vicenda non si è chiusa qui.

Ora, infatti, è intervenuto il Codacons, pronto ad agire per vie legali contro il cantante e la Rai.. In un comunicato, l’associazione ha dichiarato: “Il comportamento di Tony Effe viola palesemente gli accordi contrattuali assunti dal rapper e rappresenta un danno per milioni di telespettatori, esposti a una forma di pubblicità occulta a favore di un marchio commerciale. Per questi motivi, domani sarà depositato un formale esposto del Codacons all’Agcom, con cui si chiede di sanzionare pesantemente sia Tony Effe che la stessa Rai, colpevole di non aver impedito l’illecito.”

La notizia è arrivata poco prima della finale. Nell’ultima conferenza stampa, Tony Effe ha ribadito la sua posizione in merito alla vicenda. Con tono sereno, ha tagliato corto: “Risponderanno i miei avvocati”. Insomma, il caso sembra tutt’altro che chiuso.