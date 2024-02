Sanremo 2024, Geolier trionfa anche nella serata delle cover. Dopo il primo posto – in classifica provvisoria ovviamente – della terza serata, il rapper di Secondigliano si è di nuovo imposto sui trenta big. Per una delle serate più attese del Festival, quella che appunto vede la presenza di ospiti che duettano con i cantanti in gara, Geolier ha proposto un medley intitolato La strada con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

Secondo posto per Angelina Mango, che ha portato La Rondine, celebre brano del padre scomparso, terzo per Annalisa con La Rappresentante di lista, quarto Ghali e quinto Alfa che ha emozionato l’Ariston con Roberto Vecchioni. L’annuncio di Amadeus, affiancato da Lorella Cuccarini, è come sempre arrivato a tarda notte ma gran parte del pubblico in platea non ha gradito la classifica.

Sanremo 2024, Geolier dopo il primo posto alla serata cover

L’Ariston è praticamente esploso quando si è scoperto che Geolier era primo dopo l’esibizione con Gigi D’Alessio e i rapper Luché e Guè. Anche sui social tante critiche per il risultato del voto congiunto della sala stampa, televoto e voto delle radio.

Nonostante l’accoglienza “poco calorosa” del teatro Ariston, Geolier è tornato sul palco insieme ai suoi colleghi e si è esibito nuovamente nel medley di successi rigorosamente in napoletano. Ma ecco cosa è successo dopo la performance al Festival, e quindi la vittoria tra i fischi.

Finita la diretta, Geolier ha proseguito la serata insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, più uniti che mai anche a cena. I quattro si sono stretti attorno al rapper per condividere con lui un piatto di spaghetti ai ricci di mare. “Dobbiamo mangiare tutti dallo stesso piatto”, dicono nel video su Instagram. Se è una risposta velata alle critiche di pubblico e social non è dato da sapere, ma certo non gli hanno fatto perdere l’appetito.