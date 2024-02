Sanremo 2024, chi è la fidanzata di Dargen D’Amico. Originale, sicuramente fuori da ogni ‘etichetta’ e definizione: lo stile del cantante è inimitabile e anche sul palcoscenico del rinomato Teatro Ariston di Sanremo fa un certo ‘effetto’. “Cessate il fuoco, la storia e Dio non accettano la scena muta“, è stato l’appello di Dargen D’Amico lanciato dopo l’esibizione con il brano ‘Onda Alta’. Ma cosa si conosce della vita privata e sentimentale del rapper italiano?

Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico, tutti i dettagli. Non sempre l’immagine pubblica risponde con fedeltà a quella privata: se infatti il cantante arriva al pubblico in vesti decisamente esubertanti, il rapper non parla molto spesso di se stesso e della propria vita privata. Ma ecco diffondersi rapidamente i dettagli sulla fidanzata, all’indomani dal debutto dell’edizione 2024 di Sanremo.

Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico, tutti i dettagli della splendida influencer “amica di Chiara Ferragni”

Jacopo Matteo Luca D’Amico, classe 1980, ha fatto il suo debutto nel panorama musicale nazione nel 2006 con l’album “Musica senza musicisti”. Da sempre si lascia conoscere in vesti sempre originali e genuine, e anche con il brano “Onda Alta”, che mira a creare un focus sulla “realtà dei migranti”, Dargen non dimentica di marchiare al fuoco il suo stile inimitabile.

Ma al di là della lunga carriera che sta conducendo il rapper verso mete di successo e di visibilità apprezzabili, sulla vita privata si sa ben poco. Chi è riuscita a conquistare il suo cuore? C’è un nome che risponde a questa domanda, ed è quello di Giulia Peditto non così tanto conosciuta, almeno fino ad oggi, ai 242mila follower del fidanzato.

La splendida influencer sembra essere molto appassionata di discipline olistiche, in particolar modo dello yoga di cui è istruttrice. Inoltre come riportato su TPI, sembra essere “amica di Chiara Ferragni”, proprio come il fidanzato lo è di Fedez. Nata da padre senegalese e madre italiana, Giulia oggi vive a Milano. E come il fidanzato anche Giulia tende a proteggere la vita sentimentale: in occasione del festival di Sanremo 2024 riusciranno a fare uno strappo alla regola?