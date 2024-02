Annalisa, la scoperta dopo Sanremo 2024. Sul palcoscenico dell’Ariston anche la splendida cantante originaria di Savona che si è esibita con il brano “Sinceramente”, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Anche se giunta al termine, la 74esima edizione del Festival concede ancora qualche colpo di scena; quello delle ultime ore riguarda proprio Annalisa. Infatti qualcuno tra i concorrenti in gara sembra proprio essersi preso una cotta per lei.

La cantante di Sanremo innamorata di Annalisa, tutti i dettagli. L’artista continua ad attirare le attenzioni dei fan anche a festival concluso. Al di là del polverone sollevato sul presunto pianto al momento della proclamazione del vincitore, oggi ad attirare l’attenzione è un’altra questione, se così può dirsi, di cuore.

La cantante di Sanremo innamorata di Annalisa, tutti i dettagli: “Fin da piccola…”

La rivelazione è avvenuta ai microfoni di Radio Italia: colpo di scena per BigMama che ha appunto ammesso di avere una cotta per Annalisa fin da piccola: “Tra i cantanti e le cantanti in gara ce n’è uno o una per cui da piccola avevo una cotta. Ma devo dire anche chi? Annalisa. Ero innamoratissima da piccola di Annalisa, mi piaceva tantissimo”.

Non c’è da stupirsi se la cantante fa strage di cuori. Infatti, oltre a essere apprezzata per la sua indubbia bellezza, la cantante ha dato prova di bravura e di ironia, dimostrando ancora una volta di avere carisma e ambizione. “Ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”, ha spiegato Annalisa in conferenza stampa parlando del momento della proclamazione sul palcoscenico di Sanremo.

“Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio”, ha aggiunto Annalisa. E ad oggi il suo brano sta scalando la vetta delle classifiche musicali per ascolti. Un successo che ripaga anni e anni di grandi sacrifici e determinazione.