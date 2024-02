Sanremo 2024, riflettori accesi su Annalisa. Il primo posto sul podio è quello di Angelina Mango. L’artista, visibilmente sorpresa, non credeva ai propri occhi non appena rivelata la classifica finale. Ad attirare l’attenzione di molti, anche la reazione di Annalisa, che ha conquistato il terzo posto: “Ti abbiamo visto commossa al momento degli annunci, sul palco“, ha esordito Mattia Sacchi del Corriere Ticino in conferenza stampa. E oggi arriva la replica della diretta interessata.

La replica di Annalisa dopo la proclamazione della vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. “Era un po’ di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”, ha spiegato Annalisa in conferenza stampa rispondendo alla domanda del giornalista.

“Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi. Ci sono numeri bellissimi per tutti. […] Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio”, ha aggiunto. Eppure tutti avrebbero notato le sue lacrime al momento della proclamazione: la cantante ha semplicemente scaricato la tensione del momento come sottolineato da lei stessa o c’era dell’altro?

Sembra proprio che Annalisa sia stata colta solo da un momento di ‘decompressione’. “Ero emozionata”, ha aggiunto. L’atmosfera che si respira prima, durante e dopo il festival della musica italiana è certamente frizzante e densa di emozioni contrastanti. E quasi sicuramente Annalisa non è stata la sola, probabilmente, a scaricare la tensione del momento.

In ogni caso, la cantante ha smentito il pianto. Insomma, la questione sembrerebbe chiudersi così e per Annalisa adesso è tempo di continuare a cavalcare l’onda del successo e della visibilità che certamente dopo la partecipazione a Sanremo 2024 toccherà comunque picchi altissimi.