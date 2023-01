“Vince lui il Festival”. Sanremo 2023, fuori il suo nome: Amadeus e il pubblico l’hanno già scoperto

Manca poco a Sanremo 2023, ma è già trapelato il nome del possibile vincitore. In tanti sono concordi nel dare questo cantante come colui che riuscirà a trionfare nella serata conclusiva della kermesse musicale più famosa in Italia, la cui finale andrà in onda sabato 11 febbraio su Rai1. I giornalisti hanno potuto ascoltare in anteprima le canzoni nella giornata del 16 gennaio e quindi è stato possibile fare una sorta di classifica. Ovviamente alcuni giudizi possono divergere tra di loro, ma c’è un artista che ha conquistato tutti.

A Sanremo 2023 Amadeus potrebbe decretare vincitore questo cantante, stando alle anticipazioni delle principali testate e anche dei bookmaker. Intanto, si è anche saputo in questi giorni e ore che al Festival ci sarà la reunion dei Pooh, con tanto di omaggio al compianto Stefano D’Orazio, e la presenza delle co-conduttrici Chiara Francini e Paola Egonu. Ormai è partito il countdown del pubblico, che non vede l’ora di ascoltare per la prima volta i brani musicali martedì 7 febbraio.

Sanremo 2023, si parla già di un vincitore: chi è

Ebbene sì, prima dell’inizio di Sanremo 2023, si vocifera già il nome del vincitore, sebbene ovviamente potrà ancora cambiare tutto da qui all’inizio del Festival della canzone italiana. In particolare, è stato il sito Gossip e Tv a fare un riassunto dei principali commenti e c’è un cantante che ha già rubato la scena. Infatti, Panorama ha scritto: “Sul piano musicale ha già vinto con un’interpretazione magistrale”, mentre Fanpage: “Lui è uno dei favoriti non a caso”. Poi anche Stone Music si è trovato d’accordo: “Probabile vincitore”.

Infine, All Music Italia ha commentato: “Farà esplodere l’Ariston con il crescendo”. Dunque, secondo queste opinioni degli esperti a vincere potrebbe essere Marco Mengoni che ha portato in gara la canzone Due vite. A confermare questi giudizi anche i bookmaker, dato che la Snai dà a 3,25 il successo dell’artista. Anche se nelle quote resiste Ultimo al primo posto a 2,5. Poi tra i favoriti troviamo anche Giorgia, Lazza e Madame. Male invece Rosa Chemical, Articolo 31 e Cugini di Campagna, che non avrebbero speranze di vittoria.

Marco Mengoni ha già avuto molta fortuna al Festival di Sanremo. Nel 2010 ha ottenuto il terzo posto con Credimi ancora, mentre tre anni dopo ha conquistato l’Ariston con la canzone L’essenziale. In carriera ha vinto 10 Wind Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards ed è stato candidato nove volte al World Music Award.