Nella prima serata di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha scelto il nude look per fare il suo monologo, che ha commosso milioni e milioni di italiani. Ma sul web c’è stato un personaggio famoso che si è letteralmente scatenato, pubblicando una foto che smentirebbe, anche se con ironia l’originalità dell’abito. Infatti, in molti già avevano scritto che fosse sembrata familiare quell’immagine dell’imprenditrice digitale. E infatti c’è chi in passato ha compiuto un gesto simile, ma in ben altro contesto.

Intanto, prima di raccontarvi tutto su Sanremo 2023 e soprattutto su Chiara Ferragni e il suo nude look, è arrivata una splendida notizia su Amadeus. Riguarda gli ascolti televisivi: in generale a vedere Sanremo 2023 sono stati 10 milioni e 757mila telespettatori con share totale, pari al 62,4%. Un risultato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, dato che rispetto al 2022 c’è stato un incremento di quasi 8 punti di share. Nel 2022 erano davanti al piccolo schermo 10 milioni e 911mila spettatori con share del 54,7%.

Sanremo 2023 e Chiara Ferragni, il nude look rievoca una scena di un film

Ebbene sì, la scelta a Sanremo 2023 di Chiara Ferragni di presentarsi davanti al pubblico col nude look, ovvero un abito in cui era disegnato il suo corpo con tanto di seno e capezzoli in bella vista e che lei ha nominato “vestito senza vergogna“, ha rievocato un film del passato. Ed è stato proprio l’attore di questa pellicola ad uscire allo scoperto mettendo a confronto le due immagini. Ha anche scritto due parole nella didascalia, che sottolineano comunque il suo fare assolutamente scherzoso e non polemico.

Era il lontano 1982 quando gli italiani videro per la prima volta il film Borotalco con Christian De Sica e Carlo Verdone. E proprio De Sica indossò in quella pellicola una maglietta in cui erano presenti addominali e pettorali disegnati, che fingevano dunque di essere veri. E infatti l’attore, sul suo profilo Instagram, ha postato: “Già fatto”. E ha sia inserito l’immagine della moglie di Fedez che una sua foto tratta da Borotalco. Ovviamente i suoi follower sono scoppiati a ridere e hanno gradito il suo post ironico.

Nel film Borotalco De Sica ballò indossando anche dei boxer di colore bianco e quella maglietta, che raffigurava un uomo pieno di muscoli. Tornando a Chiara Ferragni, a Sanremo 2023 ha esclamato tra le altre cose: “Il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna”.