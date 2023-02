Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con un abito manifesto che ha colpito il pubblico del festival della canzone italiana. Per la serata di apertura, Chiara Ferragni si è presentata, di spalle, con un nuovo taglio, un bob mosso, e con un abito Dior con una scritta ben visibile, “Pensati libera”.

Sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni le foto dell’abito indossato per la prima serata di Sanremo 2023 e la spiegazione di come è stato ideato, da chi è stato realizzato e il perché di quella frase ricamata sulla stola bianca e visibile sulle spalle della co-conduttrice del festival della canzone italiana insieme a Gianni Morandi. Con i suoi abiti a Sanremo, Chiara Ferragni ha portato sul palco del teatro Ariston un messaggio sociale molto forte. Come detto, il primo abito, quello indossato per l’apertura del Festival di Sanremo, è stato un omaggio alle donne.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il vestito “Pensati libera”

L’abito manifesto che ha dato il via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo è stato frutto di una conversazione tra Chaiara Ferragni, Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine.

“Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di @Sanremorai abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda”, si legge sull’account Instagram di Chiara Ferragni.

Come si legge sul post di Chiara Ferragni, co-conduttrice di Sanremo 2023, il risultato è un abito a corolla di seta nero ispirato alla tradizione @dior e completato dalla stola-manifesto con ricamato il claim “Pensati libera”. “Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società”, si legge ancora. “‘Pensati libera‘ è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate”.

Claire Fontaine, che ha ispirato l’abito di Chiara Ferragni a Sanremo 2023, è un collettivo artistico fondato da James Thornhill e Fulvia Carnevale nel 2004 a Parigi. Dal 2017, il duo vive e lavora a Palermo. Lo pseudonimo evoca la sonorità francese; infatti, un noto brand di cancelleria del paese porta lo stesso nome.