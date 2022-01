Sanremo 2022, manca pochissimo ormai. Il Festival della Canzone italiana, giunto alla 72esima edizione, la terza consecutiva condotta da Amadeus, prenderà avvio il primo febbraio. Sono già stati annunciati i cantanti in gara, le co-conduttrici e ora anche tutti gli ospiti delle varie serate.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 ha scelto, come sempre, la vetrina del TG1 per annunciare l’ultimo super ospite che calcherà il palco dell’Ariston. Sappiamo già che ci sarà il comico e attore pugliese Checco Zalone, al secolo Luca Medici, da tempo desiderato da Amaedus. E poi i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021.

Sanremo 2022, “prima lite tra due cantanti”

Per la seconda serata ci sarà per il secondo anno consecutivo Laura Pausini. Prima volta al Festival, invece, per Cesare Cremonini, che avrà una serata tutta per lui. Mancava soltanto il nome dell’ultima sera, la quinta, e il padrone di casa a Sanremo 2022 ora l’ha svelato: i Meduza, band famosissima formata da tre ragazzi italiani. Ovvero Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.





A proposito di cantanti, pare ci sia stato il primo litigio tra due e ancor prima di salire sul palco. Come riporta Novella 2000, che ha intercettato un tweet, c’è chi parla di lite furiosa durante le prove tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due partecipano in coppia a Sanremo 2022 con il brano “Chimica”.

🚨🚨🚨PARE PER COLPA DELLO STYLIST DI DONATELLA.

PARE CHE A QUEST’ULTIMA I LOOK DELLA SUA COMPAGNA D’AVVENTURA PROPRIO NON VADANO A GENIO.🚨🚨🚨#Sanremo2022 January 26, 2022

Ma, sempre secondo questa voce, il litigio non sarebbe scoppiato per questioni musicali ma di look. A Donatella Rettore non piacerebbero quelli scelti per la sua ‘socia’ Ditonellapiaga (Margherita Carducci all’anagrafe) ma non si sa di più per ora. Tra l’altro le due a TV Sorrisi e Canzoni avevano riferito che i loro look saranno studiati per muoversi molto sul palco, ma senza essere vestite come gemelle. Cosa non avrà gradito la Rettore? I fan intanto si sono scatenati.