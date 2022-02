“Trasportata al pronto soccorso”. Sanremo 2022, grande paura all’Ariston: un incidente assurdo

Il 4 febbraio è andata in scena la quarta serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover. A vincere è stato Gianni Morandi, supportato da uno straordinario Jovanotti. Per quanto riguarda invece la classifica generale del penultimo appuntamento sanremese, continuano a restare in prima posizione Mahmood e Blanco con la canzone ‘Brividi’. In seconda posizione Gianni Morandi e terza Elisa. Ma purtroppo è successo anche qualcosa di imprevedibile, che ha creato diversi momenti di tensione all’Ariston.

Intanto, prima di raccontarvi cosa è successo, in tanti hanno notato a Sanremo 2022 che l’artista Highsnob indossa sempre i guanti mentre si esibisce con Hu. E, come riporta il sito Deejay, durante lo show l’ospite Paolo Stella, che è un attore e scrittore, ha rivelato un retroscena: questione di tatuaggi. Uno a quanto pare non è adatto al contesto del Festival di Sanremo 2022. Ha infatti tatuato un pene sull’avambraccio, ha spiegato Paolo Stella, da qui la decisione (della Rai) di coprirlo.

Stando a quanto è stato riferito dall’inviata de ‘La Vita in diretta’, Rosanna Cacio, si è verificato un incidente a Sanremo 2022. Anche se i telespettatori da casa non si sono accorti di nulla e Amadeus ha proseguito la serata senza segnalare quanto successo. Ma chi era presente lì ha vissuto momenti di grande paura, infatti una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata immediatamente al pronto soccorso per le cure del caso. Sicuramente le conseguenze dell’accaduto potevano essere peggiori.





Il sito ‘DavideMaggio’ ha scritto che l’obiettivo di un fotografo sarebbe caduto dalla galleria dell’Ariston e si è sfiorata davvero la tragedia a Sanremo 2022. Una donna è stata centrata ed ha riportato una ferita. Ovviamente sono scattati subito i soccorsi nei confronti della sfortunata spettatrice, che è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Il tutto sarebbe avvenuto poco dopo l’esibizione dei cantanti Irama e Gianluca Grignani, che avevano interpretato ‘La mia storia tra le dita’.

Come detto poco fa, Amadeus non ha voluto interrompere la serata e non è dato sapere se si sia subito accorto della situazione. Sta di fatto che comunque la donna non avrebbe riportato ferite gravi e dunque c’è stato un bel sospiro di sollievo da parte di tutti. Vedremo se nella serata conclusiva di Sanremo 2022 o nella conferenza prima della finale saranno forniti maggiori dettagli.