A Sanremo 2022 Highsnob e Hu gareggiano insieme con il brano “Abbi cura di te”. La coppia di artisti ha presentato la sua canzone nella seconda serata del Festival, ma raggiunto la 18esima posizione in classifica generale. Sul palco hanno però inaugurato quella che ormai è diventata una gara parallela a quella per la vittoria tra i cantanti. I due, finita l’esibizione, hanno fatto entrambi un inchino e un “saluto a Zia Mara”, entrambi gesti che valgono bonus al FantaSanremo.

Nella serata delle cover invece Highsnob e Hu si sono esibiti in “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco ma sono scivolati ancora finendo al 22esimo posto. C’è però una curiosità che riguarda l’artista di Sanremo 2022: perché indossa sempre i guanti o comunque ha gli avambracci coperti sul palco.

Sanremo 2022, perché Highsnob ha sempre i guanti

In molti si saranno chiesti come mai Highsnob non si è mai tolto i guanti durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston con Hu. Scelta di stile? Non proprio, secondo quanto è emerso a “Citofonare Passoni”, il programma in cui Diego Passoni commenta in diretta quello che accade durante le pubblicità tra un’esibizione e l’altra al Festival di Sanremo 2022.





E, come riporta il sito Deejay, durante lo show l’ospite Paolo Stella, che è un attore e scrittore, ha rivelato un retroscena: questione di tatuaggi. Durante le esibizioni all’Ariston in molti avranno notato che Highsnob ha diversi disegni sulla pelle (compreso quello del suo nome sul sopracciglio), ma uno a quanto pare non è adatto al contesto del Festival di Sanremo 2022. Ha infatti tatuato un pene sull’avambraccio, ha spiegato Paolo Stella, da qui la decisione (della Rai) di coprirlo.

“Posso dire una cosa? Un gossip? Sai che lui, Highsnob, ha sempre i guanti? Sapete perché? Glieli ha imposti la Rai. Perché sulle mani ha tatuato un c…”, ha rivelato l’ospite a ‘Citofonare Passoni’. L’organizzazione di Sanremo 2022 avrebbe quindi chiesto al cantante di indossare i guanti per evitare che il tattoo in questione fosse visibile al pubblico in prima serata sulla Rai.