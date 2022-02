Nella penultima serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover, Aka7even ha deciso di portare al suo fianco sul palco dell’Ariston la cantante Arisa. I due hanno emozionato il pubblico in sala e da casa grazie all’interpretazione del brano musicale ‘Cambiare’ del compianto Alex Baroni. Oltre all’aspetto musicale, i telespettatori si sono accorti di un dettaglio particolare durante la loro performance. Nelle mani dell’ex insegnante di ‘Amici’ c’era una rosa rossa e dietro questo gesto c’è un significato preciso.

Intanto, prima di riferirvi tutto sul fiore utilizzato da Arisa, sta facendo discutere la vicenda legata a Gianni Morandi. In tanti hanno notato che proprio la presenza del compagno di Morandi abbia influito sul verdetto finale. Infatti Jovanotti è stato anche ospite d’onore della serata e quando ha fatto il suo intervento sul palco il televoto era ancora aperto. “Ho grande simpatia per #Morandi ma il trattamento di favore riservatogli a #Sanremo2022 è francamente imbarazzante. Dalla surrealtà del tutore alla buffonata di stasera”.

Spettacolari sono stati innanzitutto i look scelti da Arisa e Aka7even, che hanno fatto brillare gli occhi agli oltre 11 milioni di persone che hanno seguito Sanremo 2022. Entrambi si sono vestiti di bianco e a spiccare sono anche state le piume e le scarpe gioiello argentate della donna. Ma è il fiore sfoggiato da Arisa ad aver catalizzato le attenzioni maggiori. E ora è finalmente uscita fuori la verità su quel gesto, che non riguarda direttamente lei bensì le intenzioni del concorrente ex ‘Amici’.





Ad aver avuto per primo la rosa rossa è stato proprio Aka7even, il quale ha appoggiato il fiore sul pianoforte. Poi si è alzato e ha consegnato la rosa ad Arisa, che ha accettato quel dono. E questo suo gesto gli ha permesso di ottenere punti al Fantasanremo. Infatti, tra le varie regole del gioco ce n’è una che fa riferimento all’assegnazione di 10 punti, nel caso in cui un cantante indossa vestito fiorati o in alternativa, come fatto da Aka7even, riesce a portare un qualunque fiore all’Ariston di Sanremo.

Quindi, grazie a questo gesto di Aka7even, favorito dalla collaborazione di Arisa, il cantante ha guadagnato punti preziosi per il Fantasanremo. Sono davvero tanti coloro che stanno puntando moltissimo su questo gioco e nella serata del 5 febbraio non solo scopriremo chi avrà vinto la 72° edizione del Festival di Sanremo, ma anche chi avrà trionfato al Fantasanremo.