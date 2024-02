Anche Sangiovanni a Sanremo 2024. È stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione numero venti di Amici. Grazie al suo stile, al suo modo di fare e ovviamente al suo talento, il cantante ha vinto la categoria canto di Amici di Maria de Filippi ed è arrivato secondo in classifica, dietro alla sua fidanzata di allora, la ballerina di danza moderna e contemporanea Giulia Stabile.

Sangiovanni è entrato ad Amici con all’attivo due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, e durante l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato le classifiche e ricevuto numerosi premi e certificazioni. In particolare Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.







Chi è Sangiovanni: anni, altezza, peso, nome vero, ex fidanzata famosa, perché si chiama così

Grande successo anche per il brano Malibù, primo in classifica a poche ore dall’uscita sul mercato e brano l’estate 2021; stesso discorso per il disco di debutto, che si è aggiudicato due dischi di platino. E nel 2022 per Sangiovanni arriva l’esordio al Festival di Sanremo con il brano Farfalle. Torna all’Ariston nel 2024. Non solo musica, nella scuola di Amici il cantante ha trovato l’amore grazie alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione del talent, ma prima di lei l’artista era fidanzato con Margherita Mirelli.

In un’intervista Sangiovanni ha raccontato del momento in cui ha realizzato di essere innamorato della compagna di classe. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”.

