Altra bellissima puntata de I soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Ospite-detective del giorno, Sandra Milo che ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. Parte subito alla grande la Milo e in sostanza il suo percorso è buono. In men che non si dica Sandra Milo arriva alla fase finale con un tesoretto di 51mila euro. Ma dobbiamo riavvolgere un po’ per capire cosa è successo durante l’indagine: si tratta infatti di un fatto insolito.

L’attrice spiazza tutti ponendo una domanda inaspettata all’ignoto numero 2 (che per regolamento non può rispondere, ndr): “Hai un lavoro fisso o part-time? Sei una lavoratrice dipendente o autonoma?”. Il conduttore, dopo il primo attimo di incredulità, interviene divertito: “È la prima volta che un concorrente ha questa curiosità… Ma non si possono fare domande agli ignoti”. Forse Sandra Milo non conosce bene il programma condotto da Amadeus e pecca di ignoranza sulle regole basilari.

Ma niente di grave in fondo. Poco dopo però Sandra Milo però ci ricasca e commette lo stesso errore… ma con tutti i concorrenti. “Ami scrivere?”, chiede a un ignoto per sapere se è lui che vende penne stilografiche. Ma le identità sono irreprensibili e non rispondono, conoscendo bene il regolamento de I soliti Ignoti.





Alla fine, nonostante tutte quelle domande ‘illegali’ ai fini del gioco, Sandra Milo non riesce a indovinare il parente misterioso (il figlio della concorrente numero 5, ndr). Ma i fan sono con lei: “Era difficile, sei stata bravissima”. In tanti però criticano, con molta ilarità, il comportamento dell’attrice italiana: “Possibile che non avesse capito le regole?”, scrive un utente.

Sandra Milo sta chiedendo consigli ad Amadeus sul parente misterioso 😭😭 September 16, 2021

Poi ancora: “Va bene la prima volta, ma lo ha fatto ad ogni ignoto! Mica gli altri sono scemi che non fanno le domande!”. Insomma, tanta ironia, ma per Sandra Milo nulla da fare. Amadeus non riesce a far nulla, naturalmente, quindi se ne riparla alla prossima puntata. Speriamo solo che si seguano le regole, stavolta.