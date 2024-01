Addio Sandra Milo. L’attrice e musa di Federico Fellini si è spenta a 90 anni nella sua abitazione, come svelato dai figli nell’annuncio che ha rattristato l’Italia intera. “Oggi (ieri, 29 gennaio 2024, ndr) alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto., circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 31gennaio a Roma, nella chiesa degli artisti, mentre la camera ardente resterà aperta martedì 30 gennaio, dalle 10 alle 19.30, nella Sala della Protomoteca al Campidoglio. Alla scomparsa di Sandra Milo è stato ed è dedicato ampio spazio nei programmi televisivi. Anche a La Vita in Diretta, programma quotidiano di Rai1 in cui da lungo tempo lavora come inviata la primogenita dell’attrice, Debora Ergas, che è intervenuta in collegamento telefonico con Alberto Matano per raccontare la sua mamma.

Sandra Milo, la figlia svela il vestito per l’ultimo viaggio

“Ha abituato il suo pubblico a vedere il suo sorriso – ha commentato la figlia di Sandra Milo in collegamento con Matano – Aveva sempre dato di sé, anche nel dolore, quest’immagine di donna che comunque è riuscita a sorridere anche durante le disgrazie”. Poi ha confidato quello che è stato il volere della madre sui suoi ultimi giorni di vita.

“Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l’abbiamo sempre vista”, ha proseguito commossa: “Ed è anche così che farà l’ultimo viaggio: elegante, bella e luminosa. L’abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco”.

Di bianco “perché era uno dei suoi vestiti preferiti, un vestito anche molto sexy, perché lei a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque”. “Le abbiamo messo il rossetto, perché lei mi diceva sempre ‘io senza rossetto non vado a buttare nemmeno l’immondizia’. Poi i tacchi a spillo, perché Sandra Milo senza tacchi a spillo non andava nemmeno sugli scogli. E poi una collana di bigiotteria tra le sue preferite, ed è tornata bellissima. È proprio bella adesso, è qui in casa ed è proprio bella”.