Bellissimo e commovente colpo di scena a Tu si que vales. È successo nel corso della puntata in onda sabato 6 novembre 2021. Durante l’esibizione dei De Anima, una compagnia di ballo, sul palco è spuntato il giovane ballerino Samuele Barbetta, classe 1997 e originario di Padova, tra i protagonisti di Amici 20.Il giovane performer ha concluso il proprio percorso nella scuola di canto e danza di Canale 5 nella settima puntata del talent, trasmessa sabato 1 maggio 2021.

Nonostante ciò, non si è dato per vinto ed ha proseguito a coltivare la sua passione per il ballo. Un talento eccezionale manifestato a Tu si que vales, dove si è esibito con una coreografia che ha convinto tutti, mettendo in scena con altri danzatori un “grande musical con movenze moderne”. È lui stesso a raccontare il progetto: “De Anima, scritto in latino. Questo è il nome della compagnia. E io sono il direttore artistico”, ha spiegato a spettacolo ultimato Samuele Barbetta. Maria De Filippi quando lo ha visto si è accesa: “Lui l’anno scorso – ha raccontato – ha fatto Amici ed è molto particolare”.

E ancora Maria: “Sono convinta che farai il direttore artistico, ne sono stata convinta fin da subito”. Affaticato dallo stacchetto ma felicissimo Samuele Barbetta. Poco dopo anche Rudy Zerbi ha avuto esternazioni al miele per Samuele: “Bello vederti qua, mi fa felice vedere che stai realizzando una parte dei tuoi sogni.”





“Questi sono professionisti molto talentuosi”, dice Teo Mammucari. Dopodiché Maria ha voluto dare ulteriore spazio al suo ex allievo, chiedendogli di improvvisare una danza, assieme al suo gruppo. “Fai vivere un oggetto, ecco quel ventilatore”, chiede la De Filippi. Arriva sul palco un ventilatore, attorno al quale Samuele Barbetta e il resto della sua compagnia hanno improvvisato un sontuoso ballo, raccogliendo la standing ovation del pubblico in studio.

Eccitatissima anche Giulia Stabile, ex compagna di banco di Samuele e oggi tra i presentatori di Tu si que vales. La vincitrice di Amici ha urlato a squarciagola “cento, cento, cento”, nella speranza che il collega potesse fare bottino pieno che invece è sfumato di un soffio. Bilancio finale, quattro sì dai giurati e il 96% del favore della giuria popolare. Bravo Samuele Barbetta.