Samantha Curcio è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. La protagonista delle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi alla fine ha trovato l’amore con Alessio Ceniccola. La scelta è stata tutt’altro che semplice. In mezzo c’era anche Bohdan Beyba che sembrava poter avere ottime chance. Ma Samantha ha scelto Alessio. I due ora sono felici. Ma, appena fuori dal programma, hanno anche dovuto affrontare alcuni hater.

Più di una persona si è rivolta con frasi offensive a Samantha per le sue forme considerate ‘eccessive’. Il suo cavaliere ha difeso a spada tratta l’ex tronista curvy. A dimostrazione di un legame forte che non teme ostacoli. Adesso Samantha ha voluto condividere con alcune story su Instagram dei retroscena curiosi sulla sua esperienza a UeD. Ha risposto ad alcune domande sia su Bohdan che su Gero. E poi ha parlato del rapporto che si è creato con Maria De Filippi.

In uno degli ultimi post Samantha Curcio compare con il suo fidanzato Alessio Ceniccola, scelto proprio a UeD. I due ridono mentre si fanno fotografare e nella didascalia l’ex tronista spiega: “Quanto vorrei farvi assistere ai momenti che precedono questi scatti 😂 Le perle di saggezza si sprecano, AlessioVanity è molto più sciolto di me durante gli SCIUTING”.





Samantha Curcio ha poi parlato di Maria De Filippi e di cosa accade dietro le quinte del famoso dating show. Ebbene la donna spiega che Maria è “umilissima, gentilissima, tranquillissima”. La tronista dichiara che la conduttrice con lei si è comportata come una “mamma”, mostrandole disponibilità e simpatia. “La Queen è la Queen” dice raggiante Samantha che fa sapere come Maria le sia sempre stata vicina nella sua esperienza a Uomini e Donne.

A chi le chiede come abbia fatto a superare l’imbarazzo e i momenti di sconforto che pure non sono mancati, Samantha Curcio risponde: “Spogliandomi di ogni maschera, di ogni muro. Mi sono detta ‘se non abbatti tutti i tuoi muri esci da qui senza quello per cui sei venuta qui, cioè l’amore, quindi mi sono lasciata andare”. Samantha ha parlato anche di un cavaliere del Trono Over, Gero Natale, che aveva mostrato interesse per lei.

“Il mio nonnino diceva sempre: le cose migliori sono quelle non succedono, perché significa che non dovevano succedere. Non me lo sono mai chiesta, perché se le cose sono andate così è perché dovevano andare così”