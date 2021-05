Samantha Curcio è fresca di scelta a Uomini e Donne. Uscita qualche settimana fa dal programma di Maria De Filippi con Alessio Cennicola, è tornata in studio di recente per assistere al lieto fine del suo amico e ormai ex collega di trono Giacomo Czerny. Anche a lui, come a Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne ha portato fortuna. E l’amore: Giacomo ha scelto Martina Grado e Samantha gli ha voluto dedicare belle parole su Instagram.

“Quando sei venuto nel mio camerino, dopo la mia scelta – ha scritto sotto a una bella foto di loro due -, ho capito quanto e come mi volessi bene. Quando hai cacciato la tua Polaroid per immortalare la mia felicità, tu volevi esserci, delicato e simpatico come sempre”.

Samantha Curcio di UeD: “Venerdì mi opero”

“Il fratellino maggiore che non ho mai avuto, quello con cui parlare di tutto senza vergognarmi di nulla. Meriti tutto ciò che hai avuto finora, triplicato per mille”, ha concluso Samantha Curcio per essere poi inondata da like e commenti. Nel frattempo le cose procedono a gonfie vele tra la ex tronista e il suo corteggiatore Alessio. Ma poco fa ha fatto un annuncio poco felice.





La ex tronista di Uomini e Donne ha infatti annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione. Ha pubblicato sui social le immagini di alcuni esami e il suo pubblico social è andato nel panico. Dopo aver ricevuto un’infinità di messaggi privati molto dolci ma anche preoccupati, Samantha Curcio ha deciso di registrare un video per spiegare meglio la sua situazione. E tranquillizzare tutti.

Venerdì 28 maggio 2021 Samantha Curcio si sottoporrà a un intervento. Ha confermato di aver fatto un elettrocardiogramma che, tuttavia, non pare abbia evidenziato grosse problematiche. Quindi, per sdrammatizzare, un aneddoto simpatico: il medico le ha domandato se fosse una sportiva e lei e il fidanzato Alessio ci hanno scherzato su. Ma pur non dando altri dettagli sull’operazione, la ex UeD ha voluto ribadire di stare benissimo.