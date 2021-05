Samantha Curcio operata alla testa. La conferma dell’ex tronista di UeD e le sue condizioni

Samantha Curcio, le condizioni di salute dopo l’intervento. Come aveva annunciato attraverso i social, Samantha Curcio si è sottoposta a un intervento di cui non ha fornito troppi dettagli. Un carattere autoironico che emerso anche in questa circostanza e che pare le abbia dato il giunto modo di affrontare al meglio l’operazione. Fin da subito non ha voluto fare allarmare i fan. Infatti l’ex UeD ha voluto ribadire di stare benissimo.

Insieme con il suo Alessio Cennicola, Samantha Curcio non poteva che assistere al momento della scelta di Giacomo per poi dedicare parole ricche di affetto a decisione presa, ovvero quella che portava sull’unica strada possibile, quella del cuore. E davanti alla coppia felice di Uomini e Donne, la stessa Curcio non ha potuto che dimostrare viva partecipazione.

“Quando sei venuto nel mio camerino, dopo la mia scelta – ha scritto sotto a una bella foto di loro due -, ho capito quanto e come mi volessi bene. Quando hai cacciato la tua Polaroid per immortalare la mia felicità, tu volevi esserci, delicato e simpatico come sempre”.





Un carattere che, piaccia o meno, sa trovare il modo per lasciare il segno. E non serve molto per rendersi conto di una popolarità che Samantha Curcio in breve tempo ha saputo conquistare. Il suo punto forte, ma anche quello più temuto? La spontaneità. E dopo aver ricevuto un’infinità di messaggi privati molto dolci ma anche preoccupati in seguito alla notizia dell’ operazione, Samantha Curcio è tornata a parlare a tutti delle condizioni di salute.

Poi il chiarimento in seguito alla fake news diffusa circa la motivazione che ha spinto i medici a ricorrere a un intervento: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti”. E una volta a casa, è tempo di riposo: “Sono nervosa, esaurita, non riesco a dormire. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito, grazie per i messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupino per me”.