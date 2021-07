Arrivata la segnalazione sul corteggiatore di UeD e poi fidanzato di Samantha Curcio i fan sono rimasti di sasso. Nelle foto in questione Alessio Ceniccola immortalato in atteggiamenti equivoci con una donna che non era la sua compagna durante una serata romana. Vero è che già da qualche giorno la coppia nata a Uomini e Donne non condivideva gli stessi spazi ma si pensava ai soliti impegni di lavoro invece quello ha scatenato il gossip.

I due sono intervenuti subito per spiegare. L’ex tronista ha detto di conoscere bene la ragazza con la quale è stato immortalato Alessio Ceniccola: “È solo un’amica storica, peraltro fidanzatissima – ha dichiarato Samantha Curcio – Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare ma non voglio entrare in meccanismi beceri”.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola UeD “si sono lasciati”



E lui: “Quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato ad una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo […] Il rapporto con Samantha è un’altra cosa, bene o male che sia che lo risolviamo noi”. Dunque sembrava che le cose fossero okay, ma dopo né Samantha Curcio né Alessio Ceniccola si sono più mostrati insieme.







Alessio Ceniccola ha anche pubblicato un post che lasciava intendere ad un momento difficile per lui. Poi, nelle scorse ore, la scoperta, come rilevato da Amedeo Venza: ex tronista ed ex corteggiatore hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram e, si sa, questo è un gesto che ormai viene subito interpretato a un solo senso: storia al capolinea.

Evidentemente qualcosa nel rapporto si è rotto nelle ultime settimane e con molta probabilità, visto che la voce della rottura sta facendo il giro della rete, Samantha Curcio o Alessio Ceniccola interverranno per far chiarezza. Soltanto a fine maggio la coppia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, confidava di vivere un amore da favola e di essere affiatatissima. Oggi invece sembrano essere più distanti che mai.