Il colpo di scena è servito: Salvo Sottile non dovrebbe più essere il conduttore de I fatti vostri, dopo tre stagioni consecutive alla guida del programma ereditato da Giancarlo Magalli. La Rai avrebbe optato per questa decisione e avrebbe già individuato il nome per il suo successore. La notizia è stata data in anteprima dal sito TvBlog, sempre in grado di dare informazioni precise e attendibili per quanto concerne il mondo della televisione.

E per Salvo Sottile si aprono dunque scenari completamente differenti, dato che non lo dovremmo vedere più al timone de I fatti vostri a partire dalla prossima stagione tv. Scelto un altro conduttore, amato dal pubblico ma alle prese con alcune polemiche nell’ultimo periodo. Tra non molto potrebbe esserci l’annuncio di viale Mazzini, ma non sembrano comunque più esserci dubbi su quale sarà la strada da percorrere.

Salvo Sottile via da I fatti vostri? Sarebbe già stato scelto il suo erede

Nelle ultime ore Salvo Sottile ha fatto i suoi saluti al pubblico, dopo l’ultima puntata de I fatti vostri, ma non si sarebbe trattato affatto di un arrivederci. Il suo sarebbe un vero e proprio addio a questo programma, come ha fatto intuire sui social: “Grazie, è stato bellissimo“. E ora l’ex conduttore di Quarto Grado è pronto comunque per una nuova esperienza professionale, dato che la Rai vuole ugualmente confermarlo nella tv di Stato.

TvBlog ha annunciato che Sottile non resterà per il quarto anno di fila alla conduzione de I fatti vostri, ma molto probabilmente sarà sostituito dal collega Tiberio Timperi. Una sorta di cambiamenti a catena ciò che si sta verificando in Rai, infatti lo stesso Timperi non dovrebbe più presentare Unomattina e al suo posto ci sarebbe Beppe Convertini. Inoltre, si sarebbe anche scoperto il futuro della co-conduttrice de I fatti vostri, Anna Falchi.

Sottile dovrebbe presentare un nuovo programma di politica e crime, mentre Anna Falchi dovrebbe restare al suo posto e condividere un’avventura lavorativa in compagnia di Tiberio Timperi, il quale nonostante la pace con Gianni Ippoliti non proseguirà più a Unomattina.