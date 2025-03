Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti si sono intrattenute in una chiacchierata in giardino, commentando la serata del Grande Fratello e il risultato del televoto che ha visto la vittoria di Chiara Cainelli. Durante la conversazione, Helena non ha resistito e ha fatto una battuta ironica su Alfonso D’Apice, il fidanzato di Chiara, che negli ultimi giorni aveva espresso non poche critiche nei suoi confronti.

La modella ha scherzato dicendo che probabilmente Alfonso stava offrendo pizza gratis a tutta Napoli, un commento che ha suscitato ilarità tra i fan. “Amore c’è Alfonso che sta facendo pizza gratis per tutta Napoli”, ha detto Helena a Mariavittoria e il video è stato pubblicato su X scatenando una serie di commenti ironici.





Grande Fratello, la battuta di Helena su Alfonso

Ieri sera, Chiara è stata la vincitrice del televoto e ha mandato fuori dalla casa il fidanzato di Helena, Javier. Molti utenti sui social hanno reagito duramente alla vittoria di Chiara, sottolineando come questa sia stata probabilmente una conseguenza del forte sostegno ricevuto dalle fan di Zeudi Di Palma, che hanno votato in massa lei.

Questo gruppo di fan, le “Zelena”, ha infatti dimostrato ancora una volta di avere un’enorme influenza, come mostrato in precedenti televoti, quando senza il suo sostegno, Chiara aveva ottenuto una percentuale incredibilmente bassa (solo lo 0,59%). Il successo di Chiara ha suscitato molte polemiche, con numerosi commenti che suggeriscono che la sua permanenza nella casa non sia dovuta tanto al suo seguito, quanto piuttosto alla potenza del supporto delle fan di Zeudi, le quali sembrano avere un peso decisivo nelle eliminazioni.

“amore c’è alfonso che sta facendo pizza gratis per tutta napoli”



STO MORENDO LA MIA VITA #helevier pic.twitter.com/fo7zhMETaX — FʅAʋIα ☕️ (@flaviuccii) March 25, 2025

La maggior parte dei fan della casa è ormai convinta che Zeudi Di Palma, sostenuta dal suo potente fandom, possa essere una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello. Sui social, molti fan di Helena hanno fatto notare che la vittoria di Chiara è arrivata solo grazie all’enorme forza del gruppo Zelena e che quindi Alfonso festeggia per il nulla.

“Unico errore di valutazione di Helena, secondo me a Napoli Chiara ha preso 12 voti”, “Sei mitica troppo forte cucciola”, “Ma potrebbe anche offrire pizza all’Italia intera, Napoli è con Helena”, “Pizza gratis, ma non lo sa Napoli votano tutti per Leiiii”, “Chiara nn esce x le tossiche amore napoli e con te”, “Ne devi far fare pizza gratis non solo per Napoli ma per tutta la Campania”, si legge tra i commenti.