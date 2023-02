Morte di Maurizio Costanzo, il silenzio di Sabrina Ferilli. “Sapevamo che stava male, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo”, queste le parole di Pippo Baudo sulla dolorosa scomparsa del noto conduttore, autore, giornalista e sceneggiatore, che ha chiuso per sempre gli occhi all’età di 84 anni. Camera ardente aperta in Campidoglio per l’ultimo saluto prima dei funerali solenni. Tanti vip vicino a Maria De Filippi, tra messaggi e abbracci resi personalmente. Ma nulla di tutto questo da parte dell’attrice italiana.

Nessun messaggio di Sabrina Ferilli sulla morte di Maurizio Costanzo. Un forte legame di amicizia tra l’attrice romana e la moglie di Maurizio Costanzo legata al conduttore da più di 30 anni. Un intervento al colon che poi si è rivelato essere una tragedia: il sistema immunitario del conduttore non ha retto ed è così che è sopraggiunto il decesso presso la clinica Paideia di Roma, dove Costanzo era ricoverato da diverse settimane.

Nessun messaggio di Sabrina Ferilli sulla morte di Maurizio Costanzo: il motivo

E quello che colpisce i fan, è anche il silenzio di Sabrina Ferilli. Ma in fondo, l’attrice romana più di molti altri ha avuto modo di conoscere da vicino la moglie del conduttore e con discrezione continua a vivere il dolore nella propria intimità senza rendere pubblici i suoi pensieri. Un silenzio sicuramente affettuoso e denso di rispetto nei confronti di Maria De Filippi, visibilmente e intimamente provata dalla perdita: “Provata, scioccata e basita”, queste le parole apprese su un articolo de Il Corriere della Sera, che hanno provato a lasciare immaginare lo stato d’animo della regina della tv, rimasta al fianco del marito fino all’ultimo respiro.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono legate da un sentimento di amicizia autentico e sincero e il silenzio dell’attrice è prova tangibile di questo, oltre che di una profonda sensibilità. “Lei è vera, più vera non si può, mi diverte tanto”, con queste parole Maria De Filippi ha parlato dell’amica non molto tempo fa nel corso di un’intervista per Oggi.

“Per cinquant’anni io e Maurizio ci siamo sentiti ogni giorno. Anche giovedì mattina, dalla clinica Paideia, dove era ricoverato da un paio di settimane. Mi ha fatto chiamare dalla segretaria che era in camera con lui per assisterlo nelle incombenze quotidiane. Si era ripreso dopo l’intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stesso Costanzo di sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, non c’era alcun sentore che potesse finire così”, ha affermato l’amico Giorgio Assumma.