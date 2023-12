Colpo di scena al Grande Fratello, con Anita ancora protagonista di un episodio destinato a far discutere per giorni. E c’è già chi sta invocando provvedimenti che Alfonso Signorini e la produzione dovrebbero assumere nei suoi confronti. Molti sono i telespettatori che sono letteralmente infuriati da settimane per i comportamenti della giovane, i quali sono stati contestati duramente.

E ora non sappiamo cosa farà il Grande Fratello, alla luce del nuovo avvenimento con Anita al centro dell’attenzione. La gieffina ha iniziato a dialogare con Giuseppe Garibaldi e ha svelato qualcosa di alquanto misterioso. Non avrebbe dovuto sapere nulla, invece incredibilmente ha nominato una cosa insolita. E ora in tanti stanno protestando sul web.

Grande Fratello, su Anita nuova bufera: cosa ha detto

La nuova conversazione al Grande Fratello tra Anita e Garibaldi ha fatto aprire un nuovo caso e resta da capire se verranno chiesti chiarimenti alla concorrente. Lei ha detto di non poter rivelare delle cose e stava provando a parlare a bassa voce, ma Giuseppe ha insistito e a quel punto è partita una risata della Olivieri, la quale si è lasciata sfuggire una cosa interessante.

Anita ha quindi esclamato: “Tantissime te ne devo raccontare fuori. Sami ci penso io a lui, tranquilla. E amo, non si può“. Secondo il racconto di alcuni internauti e la ricostruzione di Novella 2000, lei avrebbe citato indirettamente una storia Instagram dell’ex concorrente Samira Lui, la quale prese le difese del bidello. E questa rivelazione nella camera da letto ha stupito tutti, dato che non si comprende come lei riesca a sapere tutto.

Quindi, Anita ha riferito cose che succedono esternamente al GF a Garibaldi, con il gieffino che era all’oscuro di tutto. I telespettatori sono arrabbiati perché non capiscono come la ragazza sappia tutto, nonostante sia da mesi nella trasmissione di Canale 5.