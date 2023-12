Il Grande Fratello si è fermato col doppio appuntamento settimanale in vista delle festività natalizie, infatti la puntata di lunedì 18 dicembre non è andata in onda. Ma nelle scorse ore Cesara Buonamici ha rotto il silenzio su Beatrice e altri gieffini, riferendo qualcosa di molto importante. Si è sbilanciata del tutto e ora i telespettatori conoscono perfettamente le sue idee sul reality.

Lei stessa ha ammesso che forse non dovrebbe essere così netta nelle sue considerazioni, ma non è proprio riuscita a stare in silenzio. E, parlando del Grande Fratello, Cesara Buonamici è parsa molto critica nei confronti di Beatrice mentre ha utilizzato parole più dolci verso altri protagonisti. E certamente Signorini le chiederà ulteriori precisazioni nelle prossime puntate.

Grande Fratello, Cesara Buonamici contro Beatrice: cosa ha detto

Soffermandosi appunto sul Grande Fratello, dove lavora come opinionista, Cesara Buonamici ha parlato di Beatrice e non solo nel corso della sua ospitata nella trasmissione Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. La giornalista ha esordito così: “Alfonso Signorini dice che l’adora? Se io la amo o la trovo too much? Per me too much. Io ho una simpatia, forse non dovrei dirlo, ma è per Giuseppe Garibaldi“.

Poi Cesara ha aggiunto: “Lo trovo molto spiritoso, questo ragazzo calabrese pieno di vita. Mirko? Io gli avevo detto, ‘stai attento che il cavaliere tra due dame fa la figura del salame’. E lui alla fine per non essere tagliato a fette le ha mollate tutte e due. Poi un po’ l’ha fatta la figura. Sabato 23 dicembre torniamo in onda e avremo un bel da fare, poi su Mirko non mi stupirei di rivedere un sentimento che riparte”.

Ma secondo voi una come Cesara Buonamici può soffrire Beatrice Luzzi?

Dio mio dammi la forza… https://t.co/v1SchXCkGf — Giovanni (@Giovannid_22) December 18, 2023

Quindi, Cesara ritiene Beatrice ‘una persona un po’ troppo’. E infine, sempre a Pomeriggio Cinque, ha detto la sua anche su Rosanna Fratello e Fiordaliso: “Non conosco la loro storia e non so se ci fossero delle ruggini o meno. Mi sono fatta l’idea che lei seguendo il programma da fuori prima di entrare si sia fatta delle sue idee. Magari è entrata con un’idea precostituita e dei pregiudizi. Magari ha già giudicato Beatrice per quello che ha visto nel rapporto con Giuseppe Garibaldi”.