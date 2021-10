Un altro sabato, 30 ottobre, è trascorso e tutti sono in attesa di scoprire chi ha vinto la sfida tra “Tu si que vales” e “Ballando con le stelle”. I due programmi raccolgono gran parte del pubblico della prima serata e anche stavolta sarà stata una lotta all’ultimo punto di share. Su Canale5 è andata in onda una puntata scoppiettante dello show con Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e poi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli nel ruolo di giudici.

Non sono mancate le incursioni del nano che ha importunato Sabrina Ferilli, la quale ha risposto alle sue provocazioni. E poi come al solito tanti concorrenti che hanno fatto vedere le loro abilità. Tra questi, a metà della puntata, c’è stato un ballerino 55enne che ha conquistato davvero tutti. Ed è piaciuto così tanto a Gerry Scotti che quest’ultimo ha deciso di prenderlo nella sua Scuderia. Lo ha fatto introducendo il ‘palloncino del talento’ tutto da gonfiare.

Mentre il concorrente e Rudy Zerbi stavano gonfiando il palloncino del talento ecco che Gerry Scotti ha deciso di fare uno scherzo. Con un grosso spillo Gerry ha bucato il palloncino di Rudy cogliendolo di sorpresa e anzi procurandogli un bello spavento. A quel punto Gerry Scotti ha esclamato: “Si è fatto male veramente? Signori, ce ne siamo liberati! Rudy, scusami, mi dispiace”.





Lo ‘scontro’ tra i due è andato avanti a Tu si que vales. Rudy Zerbi, per vendicarsi, è spuntato fuori da dietro la postazione. Poi ha spiegato: “Stavi per togliermi un occhio” mostrando di non aver gradito più di tanto lo scherzo di Gerry Scotti. Quando però è stato trasmesso il replay tutti i giudici hanno criticato Rudy e Gerry Scotti lo ha ‘tanato’: ““Infamone! Sei peggio dei calciatori. Non ti abbiamo toccato, hai fatto tutta la scena”.

In ogni caso lo scherzo col palloncino di Gerry Scotti a Rudy Zerbi non è stato l’unico momento esilarante della serata a Tu si que vales. Teo Mammuccari, ad esempio, è stato protagonista di una gaffe. Tutto è successo quando al centro del palco si sono presentati dei saltatori con bastoni a molla. Quando il giudice ha cercato di saltare non è riuscito ad alzarsi dal suolo neppure di un centimetro. Sconsolato Teo ha dichiarato: “Già sono single, ma dopo questa figura sono finito”.