“Ho ritrovato qualcosina sul telefono di Capodanno, sono 2/3 video nulla di che però magari vi farà un po’ piacere vederli, un bacione e buon cringe“. Proprio ieri sera Giulia Stabile si è fatta prendere dalla malinconia e, distrutta dai ricordi, ha postato su Instagram dei video inediti girati da lei col proprio smartphone durante la serata di Capodanno passata dentro la casetta di Amici 20.

Si tratta di video inediti che testimoniano un clima sereno e goliardico all’interno del talent, nonostante la convivenza obbligata. Ma non solo, a Giulia Stabile si è unito Rudy Zerbi, che ha fatto un carpiato super emozionante nel passato. Moltissimi i like e i commenti ricevuti sotto al post.

Tra le tante reazioni spiccano quelle della vincitrice Giulia Stabile, del cantante Aka7even, ex di Martina Miliddi, e della maestra di ballo Lorella Cuccarini. Anche quest’ultima non può fare a meno di ammettere quanto le manca tutto. E voi, qualcuno sente la mancanza di questa bellissima edizione di Amici, all’insegna dell’amore? Comunque in questa maniera Rudy Zerbi non l’avevate ancora visto, ne siamo certi!





Una foto con la vincitrice Giulia Stabile, una con Sangiovanni, il secondo classificato. E poi ancora Sangiovanni e Deddy immortalati di nascosto, ma è l’ultimo scatto che vi strapperà un sorriso. Si tratta di Rudy Zerbi in versione “Aka7even”, con l’iconica parrucca bionda con cui amava prendere in giro la sua ‘rivale’ Anna Pettinelli.

Ma non solo un Rudy Zerbi inedito, anche un’altra novità permea la fine di Amici 20, ora che la storia con Aka7even è giunta al capolinea e il talent è terminato, Martina Miliddi ha deciso di dare una chance al suo rapporto con Raffaele, per conoscersi meglio. Parrebbe proprio che la frequentazione lontano dalle telecamere stia procedendo a gonfie vele.